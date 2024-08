Si les Bleus ont semblé si soudés et ont failli faire tomber Team USA en finale des Jeux Olympiques, c'est qu'ils l'étaient réellement. Hors du terrain, les joueurs de Vincent Collet se sont mis en mode "nous contre le reste du monde" et la formule a bien fonctionné. Dans le reste du monde, il y a aussi le président de la Fédération française de basketball, Jean-Pierre Siutat. A en croire Stephen Brun, qui a raconté cette tranche de vie étonnante sur les ondes de RMC Sport ce weekend, l'intervention du président de la FFBB après la lourde défaite face à l'Allemagne en phase de poule et en cours de compétition a été très mal reçue par les Bleus.

"Jean-Pierre Siutat est arrivé avec des mots un peu durs, du style 'j'ai eu honte'. Là, il y a un garçon qui lui a répondu 'ah ouais, t'as eu honte ? Moi j'ai honte de toi, de t'avoir comme président'. Et là où il y a eu un déclic, c'est que ce garçon s'est levé, a quitté la pièce, et les onze autres joueurs se sont levés et ont quitté la pièce avec lui". Si cette scène s'est bien déroulée comme le raconte l'ancien international français, elle a assez clairement eu un impact sur la suite de la compétition. L'équipe de France a paru transfigurée et a sorti trois matches d'exception pour échouer de très peu dans la quête de l'or olympique.

On ne sait pas comment la Fédération et son boss ont vécu ce petit affront personnel, ni l'identité du joueur qui s'est mis en opposition frontale avec lui (on a une petite idée), mais il y aura, à coup sûr, des discussions un peu houleuses et compliquées dans les prochaines semaines. L'avenir de Vincent Collet n'est pas encore déterminé, pas plus que celui de certains joueurs, mais des réunions pour tirer le bilan de ces Jeux Olympiques et pour préparer l'avenir auront forcément lieu sous peu.

