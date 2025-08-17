France 78-73 Espagne

En dominant l'Espagne (75-67) jeudi, l'équipe de France avait mis un terme à une disette de 11 ans sans victoire face à son "meilleur rival". Et samedi, les Bleus ont fait tomber la Roja (78-73) une seconde fois, dans le cadre de la préparation de l'Eurobasket 2025 à Bercy.

Pourtant, après un bel hommage pour Nicolas Batum et Nando De Colo devant un public en fusion, la sélection tricolore a eu un gros retard à l'allumage. Maladroits à longue distance et brouillons en multipliant les ballons perdus, les Français ont totalement subi les débats sur les premières minutes face à des Espagnols bien décidés à gâcher la fête.

Portés par Santi Yusta (19 points) et Willy Hernangomez (15 points), les Ibériques ont fait très mal à la défense tricolore, notamment à l'intérieur en l'absence de Vincent Poirier, forfait pour la compétition à venir.

Largués à la pause (28-44), les Bleus se sont ensuite offerts une "remontada" ! Transfigurés au retour des vestiaires, les hommes de Frédéric Fauthoux ont été relancés par l'agressivité positive de Bilal Coulibaly (13 points) et de Matthew Strazel (10 points).

Avec une défense de fer et des attaques rapides, la France a totalement submergé l'Espagne pour recoller : 18-4 ! Dans une dynamique positive, les Bleus ont aussi pu compter sur les entrées de Jaylen Hoard (8 points, 5 rebonds) et de Sylvain Francisco (9 points) pour forcer la décision.

Grâce à ce second succès consécutif face aux Espagnols, les Français restent donc invaincus sur cette préparation. Avec des points à améliorer (des absences, l'adresse et la création), mais aussi des certitudes (la défense, l'énergie et le caractère). Rendez-vous désormais dimanche prochain pour la fin des matches amicaux contre la Grèce.

11 ans après, la France s’impose enfin contre l’Espagne