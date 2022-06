Bobby Portis devient agent libre… pour mieux prolonger aux Bucks ?

Comme pressenti, l'intérieur des Milwaukee Bucks Bobby Portis va se retrouver sur le marché lors de cette Free Agency. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le joueur de 27 ans a décliné sa "player option" à 4,6 millions de dollars pour la saison prochaine.

Un choix globalement attendu. En effet, l'ancien des New York Knicks avait consenti à un effort financier pour rester dans le Wisconsin l'an dernier. Et cette fois-ci, le natif de Little Rock va recevoir un joli chèque.

Milwaukee Bucks F Bobby Portis has informed the team that he’ll decline his $4.6M option and become a free agent, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022