Nikola Jokic pourrait attendre avant de prolonger son contrat, mais le triple MVP continuerait d'afficher sa volonté de rester à Denver sur le long terme.

L'avenir de Nikola Jokic fait beaucoup parler depuis que plusieurs médias ont indiqué qu'il pourrait attendre avant de signer une prolongation de contrat.

Pour autant, les derniers échos se veulent rassurants pour les Denver Nuggets.

Selon Michael Scotto, le triple MVP a récemment réaffirmé en interne son souhait de rester durablement à Denver. Une information également confirmée par Sam Amick de The Athletic, qui explique que les dirigeants des Nuggets restent convaincus que le Serbe souhaite terminer sa carrière dans le Colorado.

Une prolongation peut attendre

Le flou actuel concerne davantage le calendrier que les intentions de Jokic.

D'après Marc Stein et Jake Fischer, le pivot pourrait choisir d'attendre l'été prochain avant de signer une éventuelle extension, comme il l'avait déjà fait l'an passé.

Une telle décision alimenterait forcément les spéculations autour de son avenir, d'autant qu'il ne lui resterait alors plus qu'une saison garantie avant sa player option pour 2027-2028.

Denver veut renforcer son effectif

En parallèle, les Nuggets travaillent déjà à améliorer leur effectif.

Les dirigeants chercheraient notamment un créateur supplémentaire tout en restant à l'écoute des offres concernant plusieurs joueurs de l'effectif, sans pour autant lancer une véritable opération de démantèlement.

L'objectif est clair : convaincre Nikola Jokic que Denver reste capable de jouer le titre dans une Conférence Ouest toujours plus relevée.

À ce stade, tous les signaux indiquent toutefois que le meilleur joueur du monde (ou presque) souhaite toujours poursuivre son histoire avec la seule franchise NBA qu'il a connue.

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