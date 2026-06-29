Denver préparerait un important remaniement de son effectif. Si Nikola Jokic reste intouchable, Jamal Murray et Aaron Gordon ne seraient plus totalement à l'abri d'un transfert.

Les Denver Nuggets semblent prêts à ouvrir un nouveau chapitre autour de Nikola Jokic.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, la franchise du Colorado explore « toutes les options de transfert possibles » à l'approche de la free agency. Après que le propriétaire Josh Kroenke a assuré en mai que « tout est sur la table, sauf un transfert de Nikola », Denver aurait ainsi étudié plusieurs scénarios impliquant ses principaux cadres.

Murray et Gordon également concernés

D'après les deux insiders, les Nuggets ont exploré des possibilités de transfert impliquant aussi bien Jamal Murray qu'Aaron Gordon.

La tendance resterait toutefois à un départ de Christian Braun ou de Cam Johnson, deux joueurs considérés comme les candidats les plus probables à quitter Denver. Pour autant, la franchise n'écarterait aucune hypothèse afin de trouver la meilleure formule pour relancer son projet sportif.

Denver veut relancer son cycle

Champion NBA en 2023, Denver n'a jamais retrouvé ce niveau depuis.

Malgré la meilleure saison statistique de sa carrière pour Jamal Murray, auteur de 25,4 points, 7,1 passes et 4,4 rebonds de moyenne avec une première sélection au All-Star Game, les Nuggets ont été éliminés dès le premier tour des derniers playoffs.

Aaron Gordon, lui, a été freiné par les blessures et n'a disputé que 36 rencontres de saison régulière.

Face à une Conférence Ouest toujours plus relevée, Denver semble désormais prêt à envisager des décisions fortes pour reconstruire autour de Nikola Jokic, quitte à écouter les offres concernant deux des principaux artisans du titre de 2023.