Nikola Jokic en seul intouchable, l’annonce forte des Nuggets

L’été s’annonce animé chez les Denver Nuggets. Décevants, Nikola Jokic et ses partenaires ont été éliminés dès le premier tour des Playoffs par les Minnesota Timberwolves (2-4). Et sans surprise, cet échec risque d’avoir de grosses conséquences.
Comme pressenti, la franchise du Colorado va étudier toutes les options possibles cet été. A l’exception d’un éventuel trade de Jokic, toujours considéré comme intouchable. Par contre, toutes les autres hypothèses, même concernant des cadres comme Jamal Murray ou encore Aaron Gordon, ne sont pas à écarter...
"Je ne veux pas cacher ma frustration face à la façon dont la saison s'est terminée. Et je pense que tous les supporters des Denver Nuggets ont de bonnes raisons d'être frustrés. Donc que toutes les options seront envisagées, à l'exception d'un échange de Nikola.
Est-ce que ce sera exactement la même équipe ? On n’a jamais exactement la même équipe de 13 à 16 joueurs. Mais le même noyau de joueurs ? C'est possible. Et ça pourrait aussi signifier de prolonger des contrats en conservant certains joueurs", a fait savoir le président Josh Kroenke.
En effet, Denver va avoir plusieurs dossiers majeurs à traiter : Gordon, Christian Braun ou encore Peyton Watson. Dans la construction du projet autour de Nikola Jokic, il s’agit d’un tournant pour les Nuggets.
🎙️ Nikola Jokic est-il fini ?