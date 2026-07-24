Boston prolonge l’un de ses joueurs surprises

Drafté au second tour, Jordan Walsh s’est fait une place dans la rotation de Joe Mazzulla et il va rester à Boston.

Les Boston Celtics ont terminé deuxièmes de la Conférence Est alors que beaucoup d’observateurs les attendaient plus bas la saison dernière. Ça s’explique par différents facteurs, dont le fait que plusieurs joueurs de l’effectif ont finalement été sous-estimés car méconnus. Parmi eux, Jordan Walsh, joueur drafté au second tour en 2023 et devenu peu à peu un homme de banc de plus en plus utilisé par Joe Mazzulla.

La franchise du Massachusetts lui fait confiance et elle a donc mis la main à la poche pour s’assurer ses services pendant deux saisons de plus. D'après ESPN, les Celtics ont activé l’option à 2,4 millions de dollars pour l’année prochaine tout en ajoutant deux piges de plus à son contrat pour un montant total de 15 millions sur les trois saisons en question.

Considéré comme un spécialiste des tâches défensives, Jordan Walsh tournait à un peu plus de 5 points et 4 rebonds en 68 matches (25 titularisations) l’an passé. Il a aussi nettement progressé à trois-points, un facteur important pour jouer dans cette équipe de Boston drivée par les analytiques et le tir extérieur. Il est passé de 27 à 38% à trois-points.

Boston ne sera pas moins bon la saison prochaine