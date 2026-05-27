Bouillant, Jared McCain a encore fait mal aux Spurs

Dans le cinquième match opposant OKC aux Spurs, Jared McCain, auteur d'une magnifique performance, a grandement contribué à la victoire (127-114) du Thunder, désormais à un match de retrouver les finales NBA.

Aligné pour la première fois dans le cinq de départ en playoffs en raison des absences de Jalen Williams et d'Ajay Mitchell, blessés, Jared McCain a pourtant eu du mal à se mettre en jambes. Avec seulement 2 points inscrits en première période, une énorme brique tirée et plusieurs turnovers, le match n'a pas débuté comme il l'aurait voulu.

La bascule du match

Mais l'Américain de 22 ans n'a pas pour habitude de se laisser marcher sur les pieds. Réputé pour jouer sans peur et avec une grande confiance en lui, Jared a pris la deuxième période de la rencontre à son compte. Aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et d'Alex Caruso, l'ancien arrière de Duke a pris ses shoots sans se poser de question. Il a terminé le match avec 20 points, 3 rebonds et 3 tirs à trois points. Entre ses pull-up, des énormes tirs longue distance et un and-1 sorti de nulle part, McCain a complètement bousculé la dynamique de la partie.

HOW DID MCCAIN MAKE THIS??? A wild and-1 🤯 Thunder lead by 18 in Q3 of Game 5! pic.twitter.com/98ZigrxbaK — NBA (@NBA) May 27, 2026

Pour sa deuxième saison en NBA, il démontre déjà une maturité, une intelligence de jeu et une confiance que peu peuvent se vanter d'avoir. Il faut rappeler qu'avant sa blessure au genou et son opération qui l'ont contraint à arrêter prématurément sa saison l'année dernière, Jared McCain était dans les discussions pour terminer rookie de l'année. Un titre finalement remporté par son adversaire de ces finales de conférences Ouest, Stephon Castle.

S'il est un très bon joueur, l'ancien joueur de Philadelphie est aussi un très bon coéquipier. Le genre de gars qui fait du bien au vestiaire par sa mentalité et dont un groupe a besoin pour avancer. Ce n'est pas Isaiah Hartenstein qui dira le contraire : "Je pense que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux au quotidien."

OKC reprend la main, Wembanyama étouffé

Cette nuit, Jared McCain a permis au Thunder de prendre l'avance dans le match et d'accrocher la victoire. Les fans des 76ers se demandent encore comment la franchise a pu le lâcher. Depuis son arrivée à OKC, il s'est rapidement intégré dans cette équipe taillée pour la gagne. Aujourd'hui il a eu l'opportunité de se montrer en tant que titulaire et il ne s'est pas fait prier.

McCain tentera avec ses coéquipiers d'aller décrocher le ticket pour la finale lors du game 6 de la série qui se déroulera dans la nuit de jeudi à vendredi sur le parquet de San Antonio.