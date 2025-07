Les Suns et Bradley Beal discutent d’un buyout, deux équipes déjà intéressées

Bradley Beal pourrait enfin quitter les Phoenix Suns et éventuellement rebondir chez un candidat aux playoffs à l’Est.

Les Phoenix Suns vont peut-être s’inspirer des Milwaukee Bucks. La franchise du Wisconsin a pris un risque en se séparant de la bonne centaine de millions due à Damian Lillard, « waive and stretch » sur 5 saisons (son salaire s’étend donc sur cinq ans). Selon un média de l’Arizona, les Suns chercheraient à trouver un accord avec Beal pour le couper, si possible en ne lui payant pas l’intégralité de son contrat.

La manœuvre permettrait à Phoenix de tourner la page et de redescendre surtout sous le deuxième apron. En revanche, le salaire du joueur représenterait un poids mort allant de 19 à 22 millions (selon la somme négociée) sur cinq ans ! Ce serait visiblement le prix à payer pour passer à autre chose. Les Suns ont fait venir Bradley Beal en provenance des Washington Wizards en 2023, dans l’espoir de former un Big 3 avec Devin Booker et Kevin Durant. Ils ont gagné 46 matches sur 81 quand ils ont été alignés ensemble sur les deux dernières années mais ils n’ont jamais remporté une série de playoffs.

Marc Stein indique que deux équipes sont déjà intéressées par Beal si jamais il venait à être coupé : le Miami Heat et les Bucks. Pour Milwaukee, ça a beaucoup de sens. La formation du Wisconsin veut se montrer ambitieuse et convaincre Giannis Antetokounmpo de rester. Elle vient de signer Myles Turner. Elle manque justement d’un arrière capable de faire des différences balle en main. Bradley Beal pourrait à la fois jouer pour une équipe capable de faire un parcours intéressant en playoffs tout en étant payé par les Suns.