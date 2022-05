Bradley Beal a toujours l’intention de prendre le jackpot aux Wizards

Bradley Beal est actuellement au pic de sa carrière. À 28 ans, il est dans son prime et devrait négocier le plus gros contrat de sa vie cet été. Car si l’arrière dispose d’une player option pour la saison 2022-2023, signer une extension de contrat aux Washington Wizards serait pour lui bien plus lucratif. Et logiquement, c’est ce qu’il a choisi de faire.

Cette saison, avec un effectif revisité, les Wizards n’ont pas réussi à se qualifier en playoffs. 12e de l’Est avec un bilan de 35 victoires pour 47 défaites, Beal et les siens étaient loin du compte. Un échec dû à de nombreux facteurs, dont la blessure de Beal au poignet.

Le triple All-Star a dû être opéré au mois de février, manquant ainsi la deuxième partie de l’exercice. Mais cette blessure lui a permis de prendre du temps pour se poser. Et cela lui a justement donné l’occasion de réfléchir à son avenir à Washington.

Beal a confié au Washington Post qu’il était parti pour signer une extension de contrat de 250 millions de dollars sur cinq ans en juillet. Un engagement à long terme avec les Wizards, la seule équipe qu’il ait connue dans sa carrière. Un signal très positif pour la franchise, qui construit son projet autour de l’arrière depuis plusieurs années.

"La chirurgie s’est bien passée, la convalescence aussi. Je n’ai pas eu de problème. Cette blessure m’a également permis de faire une pause mentale, un temps pour méditer sur la vie, et mon mindset n’a pas changé. J’aime être à D.C., j’aime faire partie de cette équipe", a-t-il déclaré.

Objectif playoffs pour les Wizards

Pour le moment, Bradley Beal se concentre sur sa rééducation. Ses 40 matches cette année n’étaient pas à la hauteur d’un joueur de son calibre et il aura certainement à cœur de rectifier au plus vite.

23,2 points, 6,6 passes et 4,7 rebonds ne sont pas de mauvaises moyennes statistiques. Mais après deux saisons à plus de 30 points par match, les attentes ne sont plus les mêmes. Surtout, ses 45,1 % au tir, dont 30 % à trois points marquent ses pires pourcentages sur les sept dernières années.

Pour ramener les Wizards en playoffs, Beal devra faire mieux. Alors qu’ils avaient entamé la saison avec un bilan de 10-3, Wes Unseld Jr et ses joueurs nous ont montré qu’ils avaient les armes pour.

L’été dernier, Tommy Sheppard et son front office avaient décidé de faire un grand ménage pour changer le supporting cast de sa star. Exit Russell Westbrook, notamment échangé contre Kyle Kuzma, Kentavious-Caldwell-Pope et Montrezl Harrell. Mais la mayonnaise n’a pas pris, et l’exercice a vite tourné à la déception.

À la trade deadline de février, alors qu’ils savaient la saison perdue à cause de la blessure de Beal, les Wizards se sont montrés à nouveau très actifs. La franchise a vu débarquer Kristaps Porzingis et s’est débarrassée de plusieurs joueurs indésirables.

Bradley Beal devrait donc encore évoluer avec un nouveau groupe l’année prochaine, mais toujours sous le même maillot. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Il le faudra, car la patience de l’arrière atteindra sans doute sa limite à un stade. Beal est aujourd’hui certes prêt à prendre son chèque aux Wizards cet été. Mais rien n’assure qu’il ne demandera pas son trade dans les saisons à venir.

Kristaps Porzingis annonce la couleur pour son arrivée aux Wizards