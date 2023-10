Bradley Beal, le Heat n’a pas saisi l’opportunité…

Cet été, Bradley Beal a débarqué aux Phoenix Suns en provenance des Washington Wizards. Un trade XXL pour permettre à la franchise de l'Arizona de créer un Big Three avec Kevin Durant et Devin Booker. Avant de prendre la direction des Suns, l'arrière a régulièrement fait l'objet de rumeurs avec le Miami Heat.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Floridiens ont bel et bien regardé la situation du joueur de 30 ans avant son trade. Et finalement, les dirigeants du Heat ont décidé de ne pas saisir cette opportunité !

Pourquoi ? Car Beal n'a pas été perçu comme une "amélioration" suffisante par rapport à Tyler Herro. Pour justifier cette position, deux arguments : l'âge du natif de Saint-Louis (7 ans plus vieux qu'Herro) et surtout son salaire XXL (il gagne 20 millions de dollars de plus en 2023-2024).

Selon Miami, la différence sportive entre les deux hommes ne justifiait pas un tel mouvement avec de telles conditions. Et sur le papier, on peut comprendre cette vision. Il s'agit d'ailleurs d'un bon signe pour la valeur de Herro aux yeux de sa direction. Surtout après son intersaison agitée avec les rumeurs.

De son côté, Bradley Beal n'a bien évidemment pas à se plaindre avec son nouveau départ à Phoenix.

