Bradley Beal, l’impatience de jouer avec une armada

Les Phoenix Suns ont encore animé la NBA en récupérant Bradley Beal. Récupéré lors d'un trade en provenance des Washington Wizards, l'arrière va former un Big Three avec Kevin Durant et Devin Booker. Avec potentiellement Deandre Ayton en 4ème homme de luxe, si l'intérieur reste réellement.

Officiellement présenté devant les médias, le joueur de 30 ans a bien évidemment affiché sa joie de débarquer dans une telle équipe. Plutôt habitué à jouer pour les dernières places de la Conférence Est ces dernières années, l'ex-leader des Wizards a une occasion en or de viser le titre NBA.

Impatient, Beal a bien l'intention de trouver sa place dans le collectif de la formation de l'Arizona.

"Défendre face à nous ? Bonne chance, n'est-ce pas ? (rires). J'ai des fourmis dans les jambes rien qu'en y pensant car je n'ai jamais connu ça. C'est la même chose pour les deux autres gars et DA. Je suis heureux.

Vous pouvez défendre sur Devin et KD ce soir et je peux me détendre un peu. Ne pas me retrouver face à des prises à deux. Je vais avoir un peu plus de tirs ouverts. Et aussi travailler sur mon catch-and-shoot.

Je ne regarde pas la NBA en me disant : 'Oh, c'est mon équipe', 'Oh, c'est ton équipe'. C'est tout le monde. Nous devons tous être compétitifs. Nous devons tous travailler ensemble et faire en sorte que les choses se passent bien.

Mais ici, c'est la 'Book Nation'. Je comprends qu'il s'agit de son terrain de jeu, de sa salle, et je m'en réjouis. Je suis ravi de pouvoir jouer avec deux futurs membres du Hall of Fame. Il s'agit d'une première pour moi. Ils vont me pousser comme je ne l'ai jamais été. J'espère pouvoir faire de même", a lancé Bradley Beal en conférence de presse.

En raison de son imposant contrat, Bradley Beal a souvent reçu des critiques. Mais en oubliant l'aspect financier, il reste un atout sportif important pour les Suns. Et derrière Devin Booker et Kevin Durant, il risque effectivement de faire de gros dégâts. Surtout s'il parvient à comprendre et à accepter son rôle.

