Une éventuelle arrivée de Jimmy Butler aux Phoenix Suns a beaucoup fait parler. Alors que le Miami Heat se montre ouvert à un trade de l'ex-joueur de Chicago, ce dernier serait séduit par la perspective de rejoindre Phoenix. Pour envisager un deal, Bradley Beal sera dans l'obligation de faire le chemin inverse.

Mais il y a un point très important : l'arrière des Suns dispose d'une "no-trade clause". Il a ainsi la possibilité de refuser d'être échangé. Pour le moment, Beal, sous contrat jusqu'en 2026, ne se pose pas la moindre question sur son avenir.

Pourquoi ? Car Phoenix n'a jamais évoqué avec lui l'hypothèse d'un départ.

"C'est toujours la même chose, jusqu'à ce que quelqu'un (des Suns) vienne me voir pour me parler, c'est simplement dans l'air. Je suis un Phoenix Sun, je suis ici et je porte ce maillot. Je ne porte pas attention à tout ça.

Ils m'ont fait ça depuis 10 ans (les rumeurs)", a terminé Bradley Beal, en rigolant, face à la presse.

Il ne s'agit pas vraiment du discours d'un joueur sur le départ. Et pour les Suns, avec le contrôle accordé à Bradley Beal sur son futur, il faut faire très attention à la gestion de ce dossier.

Gouvernement François Bayrou Premier Ministre du truc improbable en 2024 : Bradley Beal MVP