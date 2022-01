Bradley Beal, les Wizards ne cèdent toujours pas à la panique…

Bradley Beal a été clair : il ne compte pas signer pour le moment une prolongation avec les Washington Wizards. Ainsi, l'arrière a prévu de décliner sa "player option" afin de se retrouver sur le marché l'été prochain. A ce moment-là, le joueur de 28 ans pourra écouter toutes les offres, mais aussi prolonger avec la franchise de DC.

Avec cette incertitude autour de l'avenir du natif de Saint-Louis, les dirigeants des Wizards pourraient étudier la possibilité de l'échanger. Mais depuis plusieurs semaines, il se dit que la direction de Washington reste tranquille sur ce dossier.

Une sérénité qui se confirme à l'approche de la deadline des trades (10 février). En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Wizards ne paniquent absolument pas pour le futur de Beal.

Ainsi, il n'y a actuellement aucune discussion pour un possible échange de la star. Avec les résultats des Wizards, en course pour les Playoffs à l'Est, cette position peut se comprendre. Mais il s'agit aussi d'un jeu dangereux.

Si cet exercice se termine finalement mal (Washington est 8ème, une chute n'est pas impossible), Bradley Beal va forcément se poser des questions. Et le perdre, sans la moindre contrepartie, pourrait représenter un énorme coup d'arrêt pour la reconstruction en cours.

Bradley Beal est fidèle… mais met quand même la pression aux Wizards