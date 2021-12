Bradley Beal est fidèle… mais met quand même la pression aux Wizards

L’été dernier, Bradley Beal avait la possibilité de signer une belle extension avec les Washington Wizards. Il aurait pu prendre 181,5 millions sur 4 ans. Mais il a préféré attendre.

Après neuf saisons pas toujours évidentes à D.C., le scoreur souhaitait voir ce qu’allait faire son équipe de toujours cette saison. Et surtout quelle direction elle souhaitait emprunter. C’est ce qu’il a expliqué à Chris Haynes dans le podcast de ce dernier ().

L’occasion de mettre un coup de pression tout en douceur à sa franchise. Ou plutôt d’expliquer celui qu’il a mis cet été en ne prolongeant pas :

« J’ai le temps, donc j’ai les cartes en main en ce moment. Et je n’ai jamais été dans cette position. J’aime bien cette situation, où en quelque sorte je peux dicter ce que je veux pour mon futur et où je veux être. Et en même temps, je ne vais pas m’engager pour que ça ne marche pas. Au final, vous devez penser à vous à un certain point, et probablement pour la première fois de ma carrière, dans ma 10ème année, c’est ce que je fais.

De toute évidence, je suis totalement dévoué à cette équipe. Je veux que ça marche. J’ai tout fait pour être ici. Je me suis engagé deux fois pour être ici. Maintenant, je veux voir le même niveau d’engagement à mon égard, je veux voir que l’on crée une équipe capable de gagner, un environnement pour gagner. Et je fais partie de tout ça, donc je dois m’assurer que j’hausse mon niveau et que je fasse moi aussi ce que j’ai à faire. »