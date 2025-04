Pour le premier match de l'histoire de l'Intuit Dome en Playoffs, les Los Angeles Clippers ont écrasé les Denver Nuggets (117-83) lors du Game 3 du premier tour à l'Ouest. Même dans la défaite, Nikola Jokic a été excellent : 23 points, 13 passes décisives et 13 rebonds. Pourtant, les Californiens ont tout tenté pour le déstabiliser.

Dans "The Wall" (la tribune inspirée du Borussia Dortmund), les Clippers ont distribué... des chapeaux "chevaux" pour distraire le Serbe ! L'équitation est la grande passion de Jokic et la franchise de Los Angeles a décidé de s'en amuser.

Bon, l'intérieur des Nuggets n'a pas franchement été perturbé sur le plan individuel. Mais je trouve qu'il s'agit d'une bonne initiative. Ces dernières années, on a vu plusieurs débordements dans les tribunes avec les fans. Et pour le coup, il s'agit d'un chambrage bon enfant.

"Cela peut le motiver en réalité. J'espère que ça ne va pas lui donner envie de rentrer chez lui (rires). Je pense que c'est plutôt unique. Et c'est même cool. Ici, c'est vraiment bruyant et j'aime ce qu'ils font.

La NBA a besoin de ça. Avec plus de créativité. J'étais habitué à ça quand j'étais petit et ça me manque. Donc c'est vraiment sympa", a d'ailleurs validé le coach intérimaire des Nuggets David Adelman avant la rencontre.

Un discours que je partage. Et la nouvelle salle des Clippers, pour s'émanciper des Lakers, s'impose comme une belle réussite.