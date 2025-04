Jimmy Butler ne peut pas blairer Dillon Brooks, étonnant non ?

Dillon Brooks et Jimmy Butler ont eu quelques échanges tendus pendant le game 4 entre les Rockets et les Warriors la nuit dernière. Si parfois des adversaires se chauffent tout en s'appréciant, Butler a tenu à ce tout le monde comprenne bien que ce n'est absolument pas le cas avec le joueur des Rockets.

"Non, on ne s'amusait pas. Que ce soit clair, je n'aime pas Dillon Brooks. On ne se marre jamais tous les deux. Je suis un compétiteur féroce et lui aussi. Il n'y a rien d'amusant là-dedans. Je ne crois pas que qui que ce soit essaye de se faire des amis dans l'autre équipe, c'est certain".

On ne connait aucun joueur, en dehors des Rockets, qui apprécie réellement Dillon Brooks. En ça, le personnage qu'il incarne tous les soirs avec Houston est très réussi...

“You a bum and a b*tch. You weak.”😳 - Jimmy Butler to Dillon Brooks (h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/K7fgZeumOz — NBACentral (@TheDunkCentral) April 29, 2025

