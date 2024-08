Klay Thompson et Chris Paul partis, les Golden State Warriors vont avoir besoin que des joueurs haussent le ton en périphérie pour soutenir Stephen Curry. Ça tombe bien, Brandin Podziemski a l’air prêt à relever le défi.

Un défi dont lui ont déjà parlé Steve Kerr et Mike Dunleavy lors de l’entretien de fin de saison. Avec notamment, un gros objectif, comme l’explique le joueur à The Athletic :

« Le gros focus pour eux, c’était que je dois shooter plus de trois-points. Je ne sais pas combien j’en shootais, mais je tirais à un pourcentage plutôt bon. »

La saison dernière, Brandin Podziemski tournait à 38,5% derrière l’arc. Mais il ne prenait que 3,2 tirs à trois-points par match.

« Ils veulent que j’en prenne de 8 à 10 par match. C’est ce qu’ils m’ont dit. De tous les types : en sortie de main-à-main, en sortie d’écrans, sur catch-and-shoot. »

Un objectif ambitieux. Seulement 10 joueurs prenaient plus de 8 tirs à trois-points par match la saison passée. Et seulement trois dépassaient les 9 : Stephen Curry (11,8), Luka Doncic (10,6) et Klay Thompson (9).

« Je pense que je peux atteindre ces chiffres. La raison pour laquelle ils ont dit ça, c’est parce qu’en regardant la vidéo après chaque match la saison dernière, c’était flagrant : les opportunités de tirs à trois-points que je ne prenais pas. Il y avait largement de 2 à 4 opportunités chaque match que je laissais passer. En prenant ça en compte, j’aurais pu en prendre 5 à 7.

Maintenant que Klay (Thompson) et Chris (Paul) sont partis, quelqu’un va devoir avoir la balle en main un peu plus. Je pense que j’en suis capable. Et je pense que ça va me permettre de prendre plus de trois-points. »

Avec un Podz à ce niveau de tirs tentés, Stephen Curry et Buddy Hield, ça risque de dégainer à tout-va la saison prochaine du côté des Golden State Warriors.

Le cinq de départ des 30 équipes NBA : Qui a le meilleur ? Qui a le pire ?