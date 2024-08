Dans un tout petit moins de deux mois, la saison NBA 2024-2025 ouvrira ses portes. Il y aura encore des mouvements ici et là, bien entendu, mais le noyau dur des 30 rosters est composé et on a une idée à peu près claire des effectifs et des rotations qui animeront ce nouvel exercice en NBA. Voici, à l'instant T, le cinq de départ des franchises que l'on envisage avant le début des hostilités. Une équipe c'est évidemment plus que cinq joueurs, mais les cinq alignés d'entrée permettent généralement d'avoir une bonne idée de la force de frappe d'une franchise.

Quelles équipes ont, d'après vous, les meilleurs cinq de départ de la ligue ? Lesquelles sont les pires ?

D'un point de vue strictement personnel, on ne va pas se mentir : les Celtics ont encore un cinq effrayant, qui leur donne de belles chances de réussir le back to back. Et pour les cancres, celui des Wizards pique un peu les yeux...

Atlanta Hawks

G- Trae Young

G- Bogdan Bogdanovic

F- Zaccharie Risacher

F- Jalen Johnson

C- Clint Capela

Boston Celtics

G- Jrue Holiday

G- Derrick White

F- Jaylen Brown

F- Jayson Tatum

F- Kristaps Porzingis

Brooklyn Nets

G- Dennis Schröder

G- Cam Thomas

F- Dorian Finney-Smith

F- Cam Johnson

C- Nic Claxton

Charlotte Hornets

G- LaMelo Ball

G- Brandon Miller

F- Miles Bridges

F- Grant Williams

C- Mark Williams

Chicago Bulls

G- Josh Giddey

G- Coby White

G- Zach LaVine

F- Patrick Williams

C- Nikola Vucevic

Cleveland Cavaliers

G- Darius Garland

G- Donovan Mitchell

F- Max Strus

F- Evan Mobley

C- Jarrett Allen

Dallas Mavericks

G- Luka Doncic

G- Kyrie Irving

G- Klay Thompson

F- PJ Washington

C- Dereck Lively

Denver Nuggets

G- Jamal Murray

G- Christian Braun

F- Michael Porter Jr

F- Aaron Gordon

C- Nikola Jokic

Detroit Pistons

G- Cade Cunningham

G- Jaden Ivey

F- Malik Beasley

F- Tobias Harris

C- Jalen Duren

Golden State Warriors

G- Stephen Curry

G- Brandin Podziemski

F- Andrew Wiggins

F- Jonathan Kuminga

F- Draymond Green

Houston Rockets

G- Fred VanVleet

G- Dillon Brooks

G- Jalen Green

F- Jabari Smith Jr

C- Alperen Sengun

Indiana Pacers

G- Tyrese Haliburton

G- Andrew Nembhard

F- Aaron Nesmith

F- Pascal Siakam

C- Myles Turner

Los Angeles Clippers

G- James Harden

G- Terance Mann

F- Kawhi Leonard

F- Derrick Jones Jr

C- Ivica Zubac

Los Angeles Lakers

G- D'Angelo Russell

G- Austin Reaves

F- LeBron James

F- Rui Hachimura

C- Anthony Davis

Memphis Grizzlies

G- Ja Morant

G- Marcus Smart

G- Desmond Bane

F- Santi Aldama

C- Jaren Jackson Jr

Miami Heat

G- Terry Rozier

G- Tyler Herro

F- Jimmy Butler

F- Luka Jovic

C- Bam Adebayo

Milwaukee Bucks

G- Damian Lillard

G- Gary Trent Jr

F- Khris Middleton

F- Giannis Antetokounmpo

C- Brook Lopez

Minnesota Timberwolves

G- Mike Conley

G- Anthony Edwards

F- Jaden McDaniels

F- Karl-Anthony Towns

C- Rudy Gobert

New Orleans Pelicans

G- Dejounte Murray

G- Brandon Ingram

F- Herb Jones

F- Zion Williamson

C- Daniel Theis

New York Knicks

G- Jalen Brunson

G- OG Anunoby

F- Mikal Bridges

F- Julius Randle

C- Mitchell Robinson

Oklahoma City Thunder

G- Shai Gilgeous-Alexander

G- Jalen Williams

G- Luguentz Dort

F- Chet Holmgren

C- Isaiah Hartenstein

Orlando Magic

G- Jalen Suggs

G- Kentavious Caldwell-Pope

F- Franz Wagner

F- Paolo Banchero

C- Wendell Carter Jr

Philadelphie Sixers

G- Tyrese Maxey

G- Kelly Oubre Jr

F- Paul George

F- Caleb Martin

C- Joel Embiid

Phoenix Suns

G- Devin Booker

G- Bradley Beal

F- Grayson Allen

F- Kevin Durant

F- Jusuf Nurkic

Portland Trail Blazers

G- Scoot Henderson

G- Anfernee Simons

F- Deni Avdija

F- Jerami Grant

C- Deandre Ayton

Sacramento Kings

G- De'Aaron Fox

G- Kevin Huerter

F- DeMar DeRozan

F- Keegan Murray

C- Domantas Sabonis

San Antonio Spurs

G- Chris Paul

G- Devin Vassell

F- Harrison Barnes

F- Jeremy Sochan

C- Victor Wembanyama

Toronto Raptors

G- Immanuel Quickley

G- RJ Barrett

F- Scottie Barnes

F- Kelly Olynyk

C- Jakob Poeltl

Utah Jazz

G- Collin Sexton

G- Keyonte George

F- Lauri Markkanen

F- John Collins

C- Walker Kessler

Washington Wizards

G- Jordan Poole

G- Corey Kispert

F- Kyle Kuzma

F- Alex Sarr

C- Jonas Valanciunas