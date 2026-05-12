Brandon Clark, joueur des Grizzlies, meurt à 29 ans

Les Memphis Grizzlies viennent d'annoncer la mort de leur joueur Brandon Clarke, âgé de 29 ans. La franchise du Tennessee s'est dite "dévastée par cette perte tragique" dans son communiqué. La NBA s'est aussi exprimée en soulignant que l'ailier était "un coéquipier exemplaire et une personne encore meilleure dont l'impact à Memphis ne sera pas oublié."

Les circonstances exactes de son décès n'ont pas été communiquées pour l'instant. TMZ évoque une possible overdose.

Très prometteur sur sa saison rookie en 2020, Clarke tournait alors à 12 points par match. Mais des blessures en cascade ont fait dérailler sa carrière. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en 2023, il n'a joué que 72 rencontres en trois saisons depuis.

Nos pensées vont évidemment à sa famille et à ses proches.