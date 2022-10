Brandon Clarke prolongé pour 50 patates

Les Memphis Grizzlies ont monté les échelons pour s'affirmer comme l'une des meilleures équipes de la Conférence Ouest en faisant confiance à leurs jeunes. Les joueurs sont désormais récompensés avec des extensions. Après Ja Morant, Jaren Jackson Jr ou John Konchar, c'est désormais Brandon Clarke qui a été prolongé par la franchise du Tennessee. Pour 52 millions sur quatre ans. Un beau chèque mérité pour le Canadien, qui est l'un des hommes de l'ombre mais aussi l'un des membres essentiels de la rotation.

Dans le top-5 NBA de plusieurs catégories statistiques en ce qui concerne les rebonds offensifs, il compilait plus de 10 points et 5 prises de moyenne la saison dernière. Avec par exemple un PER de 23, plutôt élevé pour un remplaçant (même si les intérieurs sont toujours évalués à la hausse).

Brandon Clarke va désormais devoir se montrer à la hauteur de ce contrat en continuant à progresser. Une tâche à la portée du joueur de 26 ans.