Breanna Stewart en patronne, Angel Reese s’offre un nouveau double-double

Retour sur les matchs de ce dimanche soir en WNBA, où New York et Atlanta se sont logiquement imposés.

Les résultats de la nuit en WNBA

Mystics @ Liberty : 64-86

Dream @ Tempo : 102-77

Le Liberty file en finale

Le premier match de la soirée a opposé New York à Washington. Une victoire 86 à 64 à domicile pour la franchise de la Big Apple.

La rencontre a commencé par une première période brouillonne, avec deux attaques peu efficaces, mais qui ont tout de même laissé un avantage au Liberty avant que ce dernier ne s'envole en seconde mi-temps.

On a ensuite assisté à une fin de match plus maîtrisée, avec une nette amélioration de l'adresse au tir et surtout une défense qui fait gagner des matchs. Notamment grâce à une Breanna Stewart impériale dans ce secteur hier soir.

L'Américaine a réalisé 7 contres, son record en carrière, et a terminé en double-double avec 14 points et 12 rebonds.

Mais la joueuse du match, c'est bien Jonquel Jones. Adroite, la joueuse bahaméenne a inscrit 20 points (7/11 au tir), en plus de ses 4 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 2 contres. Elle était partout sur le parquet.

A little bit of everything from JJ 🔥 Jonquel Jones poured in 20 points and made her presence felt on both ends of the floor to help the Liberty clinch a spot in the Commissioner's Cup Championship Game. 20 PTS (7-11 FG) | 4 REB | 3 3PM | 3 STL | 2 BLK#WNBASeason30 | 2026… pic.twitter.com/e0orOiRt8P — WNBA (@WNBA) June 14, 2026

La rencontre a aussi été marquée par le retour de Sabrina Ionescu. Après plusieurs semaines d'absence, gênée par une blessure au dos, elle a terminé avec 5 points, 3 rebonds et 3 passes.

Avec son retour dans l'effectif, le temps de jeu de Marine Johannès a diminué malgré son alignement dans le cinq de départ.

Si, comme à son habitude, la Française a bien débuté son match en plantant rapidement un tir à trois points, elle s'est ensuite effacée. Elle a terminé avec 8 points, 4 rebonds et 2 passes, avec seulement 5 tirs tentés.

Pauline Astier, de son côté, a terminé avec 6 points, 1 rebond, 6 passes et 1 interception. Marine Fauthoux, elle, n'a pas joué.

Pour les Mystics, la soirée a été compliquée. Avec une attaque pauvre en création, un manque d'adresse et une défense adverse très efficace, Washington n'a pas trouvé la solution pour venir s'imposer. Michaela Onyenwere a terminé avec 17 points et 4 rebonds, tandis que Sonia Citron a ajouté 12 points, 3 rebonds et 2 passes.

Le Liberty a enchaîné une septième victoire consécutive et s'est qualifié pour la finale de la Commissioner's Cup.

Atlanta corrige Toronto

En parallèle, Atlanta se déplaçait à Toronto. Et il faut dire que le Tempo a pris une sacrée correction, avec une défaite 102 à 77. Pourtant, la franchise canadienne avait réussi à prendre 12 points d'avance à la fin du premier quart-temps avant de complètement s'effondrer dans le deuxième.

Dans un match tendu, le Tempo était déjà bien en difficulté à la mi-temps, mais le tournant a eu lieu lors de l'exclusion d'Isabelle Harrison au milieu du troisième quart-temps pour une faute flagrante de niveau 2 sur Angel Reese.

Visiblement affectée par l'altercation, Angel Reese a réussi à garder la tête froide. Aux côtés de Howard et Gray, elle signe un nouveau double-double : 15 points, 17 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

Allisha Gray, elle, a été élue joueuse du match avec 26 points, 3 rebonds, 7 passes, 1 interception et un 5/9 à trois points. Rhyne Howard complète le trio avec 24 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres.

Howard and Gray led the charge 🔥 Rhyne Howard and Allisha Gray combined for 50 points to help power Atlanta to a road win in Toronto. Allisha Gray: 26 PTS | 7 AST | 5 3PM | 3 REB

Rhyne Howard: 24 PTS | 6 REB | 3 BLK | 2 AST #WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup… pic.twitter.com/2qW1FAXydo — WNBA (@WNBA) June 14, 2026

Avant son exclusion, Harrison avait bien débuté son match avec 17 points, 3 rebonds, 1 interception et 2 contres. Elle a terminé meilleure marqueuse de Toronto malgré seulement 19 minutes de jeu.

Pour la Française Tima Pouye, le temps de jeu reste très compliqué : 4 minutes et 27 secondes cette nuit pour 1 rebond et 1 contre.

Atlanta n'a fait qu'une bouchée du Tempo et conserve sa quatrième place. Après son bon début de saison, Toronto perd plusieurs places et tombe au neuvième rang du classement.

La WNBA se poursuit la nuit prochaine avec trois matchs au programme :

Aces @ Wings : 2h

Fire @ Lynx : 2h

Sparks @ Valkyries : 4h