Brittney Griner marche sur les Lynx, les Valkyries enchaînent les succès

Retour sur les trois matchs de la nuit en WNBA avec une Brittney Griner insaisissable contre Minnesota.

Les résultats de la nuit en WNBA

Valkyries @ Mystics : 62-49

Sun @ Lynx : 90-89

Sparks @ Storm : 64-82

Trois matches ont eu lieu cette nuit en WNBA. Si le jeu n'a pas été le plus spectaculaire, plusieurs victoires importantes ont pesé dans la course au classement, à commencer par celle de Golden State.

La victoire, et puis c'est tout !

La première rencontre de la nuit a opposé les Valkyries aux Mystics. À l'extérieur, les joueuses de la Bay sont reparties avec la victoire, 62 à 49, sans vraiment briller.

Si la première période était plutôt équilibrée au score, notamment en raison d'une adresse cauchemardesque de Golden State, Washington a complètement sombré au retour des vestiaires avec seulement 16 petits points marqués en deuxième mi-temps.

Très peu de points, donc, dans ce match. Aucune joueuse du cinq de départ des Valkyries n'a terminé avec 10 points, en raison d'une faible efficacité au tir pour toute l'équipe (35,1 % FG). C'est Kaitlyn Chen, en sortie de banc, qui a fait la différence au scoring avec la meilleure adresse de son équipe. Elle a terminé avec 14 points (66,7 % FG), 1 rebond et 4 passes.

Kiah Stokes, de nouveau primordiale en défense, a réalisé une ligne de statistiques complète avec 6 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres.

En revanche, nuit sans pour Gabby Williams. Après des dernières semaines exceptionnelles, la Française a eu un énorme manque d'adresse cette nuit, avec peu de temps de jeu. Elle a terminé avec 2 points, 3 rebonds et 2 interceptions en seulement 17 minutes.

Pour Washington, ça a été la douche froide après la dernière victoire contre Atlanta. Seulement 49 points inscrits à 30 % de réussite au total sur la rencontre : c'est le plus petit total de points inscrit par une équipe sur un match cette saison. La franchise de DC a été tenue par une bonne défense des Valkyries, qui a forcé plusieurs pertes de balle.

Toujours sans Sonia Citron, Kiki Iriafen a tenté d'assurer avec 12 points, 9 rebonds, 1 passe et 1 interception. Malgré un gros manque d'adresse, à l'image de ce match, Shakira Austin sort aussi du lot avec un double-double à 11 points (27,3 % FG), 11 rebonds et 2 contres.

Mais sans véritable shooteuse, les paniers ne sont pas tombés pour les Mystics.

Les Californiennes, elles, enchaînent un cinquième succès de suite et se rapprochent fortement de la première place.

Le Sun surprend le Lynx

Mais la grosse surprise de la nuit vient de Connecticut. Le Lynx recevait le Sun à domicile et s'est incliné contre toute attente, 90 à 89, face à la dernière franchise de la ligue. 90-89, ça ne s'est pas joué à grand-chose.

La rencontre n'a jamais vraiment vu une équipe prendre totalement le dessus sur l'autre. Chaque quart-temps s'est joué à quelques points d'écart, jusqu'à un dénouement final dans les dernières secondes.

Bien que la défense du Lynx reste fidèle à elle-même, en étant connue comme l'une des meilleures de la ligue, les joueuses de Cheryl Reeve se sont retrouvées sans solution pour tenter de contrer une Brittney Griner à son meilleur niveau depuis deux matches.

Injouable, Brittney Griner a réalisé un magnifique double-double, combinant adresse offensive et défense d'élite. Elle a fini avec 29 points (78,6 % FG), 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Leïla Lacan, juste derrière, a été importante avec 13 points, 2 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. La Française continue de prouver qu'elle est une arrière de talent en WNBA.

Diamond Miller a inscrit le lancer franc crucial à cinq secondes de la fin pour permettre à Connecticut de remporter le match.

Pour Minnesota, malgré les 28 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre de Kayla McBride, ainsi que les 23 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 interceptions de Courtney Williams et son trois points au buzzer, le résultat était déjà scellé.

Pas d'Olivia Miles sur le parquet cette nuit, touchée au mollet droit, mais on note le retour de Dorka Juhász avec pas mal de minutes. Elle a terminé avec 3 points, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre.

Dorka Juhasz, la meilleure joueuse d’Europe est de retour

Mauvaise opération pour Minnesota, qui perd sa place de leader au profit de Las Vegas.

La belle image de la soirée restera l'hommage rendu par la franchise à la coach du Lynx pour son introduction au Hall of Fame, il y a quelques jours.

OUR HALL OF FAMER. pic.twitter.com/3CQoovnz1u — Minnesota Lynx (@minnesotalynx) July 7, 2026

Seattle s'offre LA

La nuit s'est terminée par un duel de bas de tableau, et c'est la jeunesse qui l'a emporté. Seattle s'est offert une belle victoire 82 à 64 face à des Los Angeles Sparks désemparées.

À domicile, avec la présence de Kevin Durant et Cheryl Miller en bord de terrain, les joueuses du Storm n'avaient pas d'autre choix que de repartir avec la victoire.

Le Storm a pris l'ascendant dès le premier quart-temps en imposant son rythme, avant de faire exploser la défense extrêmement fragile des Sparks dans le troisième quart. Plus déterminées que leurs adversaires du soir, les joueuses de Seattle n'ont pas fait de cadeau.

Flau'jae Johnson est en pleine forme et a bien décidé de montrer de quoi elle était capable pour son année rookie. Avec 23 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception, elle a fini joueuse du match.

Natisha Hiedeman apporte son expérience à une équipe encore très jeune. Elle a terminé avec 15 points (55,6 % FG), 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Nuit compliquée, en revanche, pour Dominique Malonga. L'internationale française a fini avec 2 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, à cause d'un gros manque d'adresse (10 % FG).

Surpassées dans tous les secteurs, sans Kelsey Plum ni Cameron Brink, les Sparks ne s'en sortent plus du tout.

Avec une adresse extérieure catastrophique, les Californiennes se sont retrouvées sans véritable plan offensif et n'ont rien pu tirer de leur attaque, déjà peu flamboyante depuis le début de saison.

Nneka Ogwumike signe tout de même un double-double avec 14 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Les Sparks ont subi cette nuit leur troisième défaite de suite et pointent à la 11e place.

Deux nouvelles rencontres de WNBA sont au programme la nuit prochaine :