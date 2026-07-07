Dorka Juhasz, la meilleure joueuse d’Europe est de retour

La meilleure joueuse d'Europe devrait bien faire son retour cette nuit avec le Lynx. Retour sur le profil et la carrière de Dorka Juhasz.

C'est la bonne nouvelle de la journée côté WNBA ! Dorka Juhász devrait faire son retour sur les parquets ce soir face au Connecticut Sun. La Hongroise de 26 ans était sur la touche depuis plus de deux mois en raison d'une blessure au pied droit.

Après d'intenses séances de rééducation encadrées par le Lynx, et avec une partenaire d'entraînement de qualité en la personne de Napheesa Collier, elle est bien de retour.

Déjà gênée par les blessures en 2025, Dorka avait décidé de ne pas prendre part à la saison WNBA avec Minnesota pour se consacrer à sa santé. Après une magnifique année en Turquie, elle s'était de nouveau blessée en fin de saison, ce qui lui avait fait manquer la finale d'EuroLeague entre Galatasaray et Fenerbahçe.

On a hâte de la revoir en pleine forme, mais avant cela, c'est l'occasion de retracer son parcours.

Entre les US et l'Europe

Née à Pécs, en Hongrie, Dorka Juhász se familiarise rapidement avec le basket, sport majeur dans plusieurs nations d'Europe de l'Est. Grand espoir du pays, elle poursuit sa formation dans sa ville avec le PEAC Pécs. Après y avoir fait ses débuts en pro, elle relève le défi de la NCAA et s'envole pour les États-Unis, à Columbus, à l'âge de 19 ans.

Après trois saisons avec Ohio State, Dorka passe un cap et signe avec UConn, le plus prestigieux des programmes universitaires du basket féminin. En deux ans, la Hongroise s'intègre rapidement et termine son passage avec 10,6 points, 7,7 rebonds, 2,4 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne. Si elle fait malheureusement partie de la génération des Huskies qui n'a pas réussi à décrocher un titre national, son passage dans le Connecticut ne passera pas inaperçu.

Draftée en 16e position par le Lynx, elle fait ses débuts dans la grande ligue en 2023 et est désignée dans la WNBA All-Rookie Team.

Après ses débuts en pro outre-Atlantique, Dorka revient aux sources et fait son retour en Europe avec Schio. Avec le club transalpin, elle remporte le championnat italien dès sa première année.

Deux saisons plus tard, c'est l'heure du renouveau, direction la Turquie. Avec Galatasaray, la numéro 14 change de dimension. Dans un rôle majeur, elle se retrouve sur le devant de la scène avec une équipe compétitive en EuroLeague.

GALATASARAY'da SİNYAL KÖTÜ

SONUÇ: 10/10@EuroLeagueWomen'da 4'te 1 bütçeli rakibi Flammes Carolo'yu geçti ama son topa kadar zorlandı (77-73). MVP: Dorka Juhasz 10s | 8rb | Derin Erdoğan 10s | 5rb | 4as |

Kamiah Smalls 15s | 4rb | 2as |

Elizabeth Williams 10s | 5rb | 2as | pic.twitter.com/I9JJbUVRrj — JustWomensBasketball (@JWsBasketball) November 4, 2025

Élue MVP de la saison dans la compétition, elle a tourné en moyenne à 12,8 points (52 % FG), 8 rebonds, 1,3 passe, 1 interception et 0,9 contre. Elle a notamment inscrit un gros double-double en playoffs face à Basket Landes. Comme annoncé par son club, Dorka sera de retour la saison prochaine dans la capitale turque.

Un profil athlétique

La pivote de 1,93 m est une joueuse mobile, complète et impactante des deux côtés du terrain. Avec sa bonne lecture du jeu et son positionnement, avec ou sans ballon, Dorka est une joueuse intelligente, capable de se mettre au service du collectif.

Physique et agressive, elle s'impose dans la raquette, autant au rebond offensif que défensif. En attendant le retour de Napheesa Collier, la Hongroise va pouvoir aider par sa taille, puisqu'elle est la joueuse la plus grande de l'effectif de Minnesota.

Au niveau de la finition, elle est polyvalente : elle peut aller au cercle ou sanctionner à mi-distance. Bien qu'elle soit de plus en plus adroite à trois points, son tir extérieur reste encore limité et trop peu régulier.

Formée avec la culture de la gagne, Dorka Juhász va apporter un vrai plus pour permettre au Lynx de rester au sommet de la ligue et d'espérer décrocher un premier titre depuis neuf ans.