Bronny James : ce que JJ Redick attend de lui et le joueur qu’il veut le voir copier

Il y a de la défense et de l'envie, c'est indéniable. Mais pour le moment, les débuts en Summer League de Bronny James, drafté en 55e position par les Los Angeles Lakers, l'équipe au sein de laquelle joue aussi son père, ne sont pas idylliques. A nouveau titulaire la nuit dernière à Las Vegas lors de la défaite des Lakers contre les Rockets, Bronny James a joué 27 minutes sans briller offensivement, avec 8 points, 5 rebonds et 2 interceptions à 3/14, dont un 0/8 à 3 points. Sur ses trois premiers matches de Summer League, le rejeton du "Chosen One" est à 5 points de moyenne à 23% et à 0/12 à 3 points.

JJ Redick, le nouveau head coach des Lakers, n'est pas inquiet et est même satisfait de ce que montre le rookie, notamment sur le plan défensif. C'est ce qu'il a expliqué sur la radio Sirius XM.

LeBron défend Bronny : « Il est spécial »

"Bronny et moi avons eu plusieurs conversations, notamment une hier après l'entraînement. C'est un joueur à développer et c'est comme ça qu'on le voit. Il va passer du temps avec nous, mais aussi du temps en G-League. Il sera un élément important de notre programme de développement.

Ce que l'on attend de lui pour le moment, c'est de la pression défensive. Je lui ai dit que je me fichais qu'il prenne 10 fautes ou qu'il se fasse transpercer. Ce qui m'importe, c'est que tu sois sur le ballon. Tu dois être un chasseur de ballons en toutes circonstances. On développera son tir, sa technique et il a déjà une nature très instinctive sur le plan défensif. Dans le Cali Classic, le troisième match, il a fait 8 ou 9 très bonnes actions défensives.

On était avec le staff devant le match Team USA vs Canada et j'ai dit à un assistant : 'Je crois que Lu Dort a brisé à lui seul la 8e possession du match. Il ne te laisse pas te mettre en rythme offensivement, il permet de faire tourner le chrono grâce à sa pression. Il casse des séquences entières rien qu'avec cette pression. Je crois que Bronny deviendra ce gars".

Lu Dort est un élément très important du Thunder, premier de la Conférence Ouest la saison dernière et demi-finaliste en playoffs. Si Bronny James peut effectivement devenir ce joueur, les Lakers auront alors eu raison de le drafter malgré le scepticisme ambiant.