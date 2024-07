LeBron défend Bronny : « Il est spécial »

En marge du rassemblement de Team USA à Las Vegas avant les Jeux Olympiques, LeBron James n'a pas échappé à des questions sur son fils, qui a disputé son premier match de Summer League, avant d'être préservé du second en raison d'une douleur au genou gauche. Sans surprise, LeBron a mis en avant le courage de son fils et le fait que l'on ne parle pas assez du courage dont il fait preuve dans cette aventure qui le verra débuter avec les Lakers la saison prochaine.

"Imaginez simplement si vous étiez un gamin dont le père était très célèbre et super riche, mais que vous aviez quand même l'envie d'accomplir des choses... Je ne sais pas comment j'aurais géré les choses si nos rôles avaient été inversés. Quand je suis arrivé, je n'avais pas le choix. Je devais le faire pour m'en sortir, pour ma mère, ma famille, ma ville... Si Bronny avait voulu dire stop aujourd'hui et ne plus jouer au basket pour devenir gamer ou chef cuisinier, il aurait pu. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile d'en arriver là, en NBA, après une opération du coeur il y a moins d'un an. Le gamin est spécial", a expliqué LeBron dans des propos relayés par Dave McMenamin d'ESPN.

Voilà qui ne calmera sans doute pas les accusations de népotisme dont LeBron James fait l'objet depuis que Bronny a été drafté par les Lakers, mais ça reste appréciable de voir qu'il est prêt à soutenir son fils dans ce choix très périlleux d'une carrière professionnelle lorsque l'on est le rejeton d'une légende vivante du sport en question.

