Bronny James fait la différence au Nike Hoop Summit

Profitant d'un jour de repos avant le dernier match de la saison régulière, LeBron James a fait le déplacement pour assister à ce Nike Hoop Summit 2023. Et l'ailier des Los Angeles Lakers a pu voir la victoire de la Team USA sur la Team World (90-84)... grâce notamment à son fils, Bronny James.

Sur cette rencontre, le natif de Cleveland a seulement marqué 11 points. Mais après une première période assez compliquée, le gamin de 18 ans a été tout simplement déterminant dans le money-time en inscrivant 7 de ses 11 unités.

Outre un panier primé pour participer au run décisif, James a également réalisé un contre important. Avant de prendre un rebond précieux et de mettre les lancer-francs dans la foulée pour assurer le succès des siens.

A ses côtés, il faut également souligner les performances d'Isiah Collier (11 points), de Justin Edwards (10 points), mais surtout de Ron Holland (15 points, 9 rebonds et 5 passes décisives). Pour la Team World, le Français Zaccharie Risacher n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Aligné sur l'ensemble du 4ème quart-temps, le Tricolore a seulement compilé 5 points et 8 rebonds. Par contre, le Nigérian Mackenzie Mgakbo (22 points, 8 rebonds) et le Canadien Michael Nwoko (17 points) ont pris la lumière. Mais pas autant que Bronny James, dont le choix universitaire se trouve au coeur du week-end...

Bronny James phenomenal off-ball movement, weaving through the defense and finishing pic.twitter.com/Q2BBEvEseH

— Aram Cannuscio (@AC__Hoops) April 9, 2023