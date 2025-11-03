Bronny James, le match référence ?

Discret dans les stats, précieux dans l’attitude : Bronny James a marqué des points face à Miami.

Les chiffres ne disent pas tout. Face à Miami, Bronny James n’a inscrit que 2 points, avec 3 passes décisives et 2 interceptions en 18 minutes. Des stats discrètes sur le papier, mais peut-être son match le plus abouti depuis le début de sa jeune carrière NBA. En tout cas, JJ Redick n'est pas loin de le penser.

Aligné dans un moment-clé, le fils de LeBron James a répondu présent sur les petits détails, ceux qui ne se mesurent pas toujours mais qui construisent la confiance d’un coach. Redick n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre, dans des propos relayés par Basket Infos.

« Je l’ai trouvé vraiment bon sur l’homme défensivement, et c’est la deuxième fois en une semaine environ que je le vois comme ça. Il a vraiment été une force pour contenir l’adversaire et mettre de l’impact physique ».

Pour JJ Redick, Bronny James a même été déterminant sur une action en particulier dans le 4e quart-temps face au Heat.

« Il a sans doute fait l’action du match. Luka Doncic était pris à deux, il était le joueur à côté. Il a attaqué le closeout, est allé dans la raquette, a lu la densité défensive et a fini par offrir un tir ouvert à trois points à son coéquipier. Donc, ce soir, c’est une très bonne base pour lui. »

Redick n'a pas hésité à lui confier des minutes de responsabilité dans le quatrième quart-temps et semble croire en sa progression. Bronny, sans faire de bruit, s’impose petit à petit dans la rotation ou semble avoir plus de chances de rester durablement avec l'équipe fanion que lors de sa saison rookie.

Ce genre de performance vaut sans doute bien plus qu’une ligne de stats clinquante. Et lui donne une chance de finir pas ne plus être uniquement vu comme "le fils de"...