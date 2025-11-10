Bronny James raconte comment il a franchi un cap cette saison

Bronny James raconte sa nouvelle mentalité avec les Lakers : il veut tout donner sur le terrain et estime avoir franchi un cap physique, surtout en défense.

Bronny James aborde sa deuxième saison NBA avec un état d’esprit résolument tourné vers l’effort et la progression. Avant la rencontre entre les Lakers et les Hawks, le jeune arrière a expliqué aux médias comment il a travaillé sur son mental et sa condition physique pour franchir un cap.

« Je veux juste tout donner à chaque fois que je suis sur le terrain. Littéralement aller jusqu’à être mort de fatigue », a expliqué Bronny James au journaliste spécialiste des Lakers Khobi Price.

Le fils de LeBron James, qui bénéficie d’un temps de jeu en hausse cette saison (12 minutes de moyenne), estime que son principal progrès concerne sa condition physique.

« Je sens que c’est bien meilleur, surtout en défense, tenir le duel, accélérer le jeu en transition, ce genre de choses », a-t-il expliqué. « Je pense avoir fait du bon travail cet été pour me mettre en forme. »

Son entraîneur JJ Redick, qui lui a confié un rôle régulier dans la rotation des Lakers, lui a d’ailleurs fait part de sa satisfaction.

« JJ m’a dit que je jouais aussi dur que possible en ce moment, donc je veux continuer sur cette voie », a ajouté Bronny.

Avec 2,6 points, 1,9 passe et 1 rebond de moyenne sur sept apparitions, Bronny James n’explose pas encore les statistiques, mais son attitude et son intensité séduisent à Los Angeles. Son engagement défensif et sa capacité à pousser le rythme font partie des éléments sur lesquels il bâtit sa place dans la rotation.

Bronny James commence vraiment à ressembler à un joueur NBA