Bronny James commence vraiment à ressembler à un joueur NBA

Comme tout le monde, on a pointé du doigt la présence de Bronny James dans le roster des Los Angeles Lakers la saison dernière. Avec les difficultés affichées sur le terrain, assez logiques au vu de son inexpérience et de son parcours heurté à l'université, on ne donnait pas cher de la crédibilité du rejeton de LeBron en NBA pour les années à venir.

JJ Redick ne l'a pas lâché, les Lakers non plus, et il semblerait qu'ils aient bien fait. L'échantillon est faible, mais depuis le début de la saison et particulièrement depuis quelques matches, Bronny James est intéressant. Il montre même qu'il mérite sa place dans la rotation californienne, ce qui n'était pas vraiment gagné d'avance.

Bronny James, le match référence ?

Après ce que JJ Redick avait qualifié de “match référence” face au Heat, le sophomore a enchaîné une nouvelle prestation solide contre Portland la nuit dernière. Dans une rencontre remportée par Los Angeles malgré les absences de LeBron James, Austin Reaves et Luka Doncic, le fils du King a une fois encore répondu présent dans un rôle parfaitement maîtrisé.

6 passes, 0 perte de balle, de la défense, que demande le peuple ?

En 19 minutes, Bronny James a compilé 5 points, 6 passes décisives, 1 rebond et 1 interception, sans la moindre perte de balle. Aucun Laker cette saison n’avait encore distribué autant de passes sans cperdre le moindre ballon. Un détail important qui montre des progrès en termes de lucidité et de gestion du tempo. Son très bon passage dans le 3e quart-temps en termes d'intensité des deux côtés du terrain a clairement eu un impact sur ce match. S’il reste très limité en attaque pure, notamment lorsqu’il s’agit de créer ou de finir, il compense par une vraie discipline de jeu et une bonne lecture des situations. Le panier à 3 points qu'il a inscrit dans cette partie - son premier de la saison - doit en appeler d'autres s'il veut être un peu plus respecté par les défenses adverses. Mais c'est déjà un signe encourageant de le voir faire mouche.

Bronny James knocks down his 1st triple of the season! 📺 Watch Lakers/Blazers on NBA TV pic.twitter.com/R6TFnTimmH — NBA (@NBA) November 4, 2025

Loin des attentes irrationnelles qui ont entouré son nom et des critiques légitimes sur son arrivée aux Lakers, Bronny commence à tracer sa propre voie. Ce qu’il montre depuis quelques matches, c’est le profil d’un role player fiable : un défenseur impliqué, un passeur attentif et un joueur qui ne cherche pas à en faire trop. Pour un jeune homme encore en phase d’adaptation à la ligue, c’est déjà une base prometteuse. Et, peut-être, le début d’une vraie légitimité en tant que joueur NBA.