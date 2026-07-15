Contrairement à ce que laissent entendre les rumeurs et les spéculations, Bronny James ne devrait pas forcément rejoindre la prochaine équipe de son père.

LeBron James pourrait bientôt porter un nouveau maillot, mais et son fils Bronny ne devrait pas l'accompagner. Selon Dan Woike de The Athletic, les Lakers n'envisageraient pas de se séparer du jeune arrière malgré le départ annoncé de son père.

Les Lakers veulent garder Bronny

Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'un départ commun de LeBron et Bronny James, notamment vers les Cleveland Cavaliers, alimente les rumeurs.

Mais Dan Woike assure que ce scénario n'est pas celui privilégié en interne à Los Angeles.

« Alors que le fait que LeBron et Bronny soient coéquipiers a été l'une des histoires les plus incroyables après la Draft 2024, les affirmations que le père et son fils continueront forcément à jouer ensemble sont fausses. Le départ de LeBron des Lakers après huit saisons n'est pas considéré comme lié à la situation de Bronny au sein de l'équipe. Même si tout peut arriver, le jeune James est apprécié dans le vestiaire des Lakers, reconnu pour son travail et il a énormément progressé en deux ans dans l'organisation. »

Une vraie confiance des Lakers

Les Lakers avaient déjà envoyé un signal fort plus tôt durant l'intersaison en garantissant le contrat de Bronny James, d'un montant de 2,3 millions de dollars.

Choisi en 55e position de la Draft 2024, le fils de LeBron est entré dans l'histoire en devenant, avec son père, le premier duo père-fils à évoluer ensemble lors d'un match de saison régulière NBA.

Au cours de la saison 2025-26, Bronny James a disputé 42 rencontres avec les Lakers, compilant 2,7 points et 1,1 passe décisive de moyenne. Il s'est également illustré en G League avec les South Bay Lakers, où il a tourné à 15,6 points de moyenne en 14 matchs.

Même si le feuilleton LeBron James continue d'agiter toute la NBA, les informations de Dan Woike suggèrent donc que Bronny pourrait bien poursuivre son développement à Los Angeles, indépendamment de la prochaine destination de son père.

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