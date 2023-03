Brook Lopez est unique, son évolution aussi

Les Bucks ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans Brook Lopez, dont l'évolution et la transformation font partie des plus fascinantes ces 10 dernières années en NBA.

Brook Lopez est un maillon essentiel de la chaîne à Milwaukee et l'une des raisons pour lesquelles les Bucks peuvent espérer gagner à nouveau le titre dans quelques mois. On n'a pas attendu son match épatant contre son ancienne équipe des Nets cette nuit pour le comprendre. Mais sa copie déroutante donne envie de mettre un peu en lumière son importance.

Face à Brooklyn, Lopez est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 9 contres et 3 paniers à 3 points dans un match. Une performance symbolique de ce qui est l'une des évolutions de carrière les plus intéressantes dans la ligue ces 10 dernières années.

En 2013, Lopez est le pivot titulaire des Brooklyn Nets et vient de fêter sa première (et unique à ce jour) sélection pour le All-Star Game. A l'époque, l'ancien universitaire de Stanford est surtout connu pour son jeu offensif (il tourne à près de 20 points par match) et est critiqué pour son faible volume de rebonds en comparaison d'autres références à ce poste, ce qui n'incite pas à le considérer comme un défenseur compétent.

Les blessures ne l'épargnent pas, notamment au pied, et il ne participe que brièvement à l'expérience réalisée à Brooklyn autour d'un cinq uniquement constitué de All-Stars lors de la saison 2013-2014, avec Paul Pierce, Kevin Garnett, Joe Johnson et Deron Williams. Sur les années qui suivent, Lopez reste un joueur fiable, mais que l'on n'imagine pas devenir ce qu'il est aujourd'hui. Après la parenthèse Lakers en 2017, Brook Lopez signe donc à Milwaukee en tant que free agent, sans que les attentes autour de lui ne soient démesurées. Il a vocation à être un vétéran utile qui amènera du liant dans le vestiaire. C'est tout.

Brook Lopez nearly had a triple-double in the @Bucks win... With blocks 🤯 24 PTS | 10 REB | 9 BLK (career-high) pic.twitter.com/nQbMVb7q44 — NBA (@NBA) March 10, 2023

Sous les ordres de Mike Budenholzer et au côté de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, puis Jrue Holiday, le Californien fera bien plus que ça, pour devenir l'un des joueurs les plus discrètement forts et impactants de toute la NBA. L'écosystème de Milwaukee, le style de jeu pratiqué et le profil de ses partenaires l'aident à s'épanouir et à opérer une sorte de mutation sur le plan défensif.

Lopez n'a jamais été mauvais en défense, mais rien ne laissait deviner qu'il serait un prétendant automatique à une place dans le meilleur cinq défensif et un candidat solide pour le titre de Defensive Player of the Year. C'est pourtant le cas désormais. L'intérieur des Bucks est non seulement une force de dissuasion autour du cercle, mais aussi un vrai général pour communiquer, piloter et compenser. Tout le monde, au sein de la franchise, loue son importance sur cet aspect crucial qui est à la base des succès récents.

"Brook est en partie responsable du fait que nous soyons aussi forts en attaque et en défense. Il joue toujours à un niveau très élevé. En défense, il nous sauve littéralement les fesses grâce à sa couverture. C'est mon point de vue et c'est aussi celui de Jrue (Holiday), c'est que Brook est le Defensive Player of the Year et ça ne fait aucun doute. Il a 35 ans et c'est incroyable le niveau auquel il joue actuellement", avait expliqué Giannis Antetokounmpo le mois dernier.

Là où Brook Lopez est unique et mérite plus de louanges, c'est qu'il n'a pas uniquement évolué défensivement. Sans jeter ce qui faisait sa force en attaque, à savoir de très bonnes mains et un shoot très décent, il a aussi magnifié ses atouts de ce côté-ci du terrain. Lopez shoote aujourd'hui à 38% à 3 points avec près de 5 tentatives par match et affiche une adresse globale de 51% avec 15.2 points de moyenne.

A 35 ans, et à quelques mois de la fin de son contrat, le numéro 11 des Bucks est plus fort et précieux que jamais. Les joueurs, dans leur prime ou non, capable d'être aussi déterminants des deux côtés du terrain, ne sont pas légion en NBA. Succéder à Marcus Smart pour le DPoY et figurer dans le meilleur cinq défensif de la saison serait une juste récompense pour le plus accompli des jumeaux Lopez. Lui s'en moque un peu et privilégiera toujours le résultat collectif, avec comme objectif principal de décrocher un deuxième titre après celui de 2021. Avec des joueurs comme Brook Lopez, on peut comprendre que l'optimisme soit de mise du côté de Milwaukee.

Ce coup de fil entre Portis et Giannis qui a changé l'histoire des Bucks