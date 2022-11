Les Brooklyn Nets ont fait beaucoup de bruit depuis le début de la saison. Mais leur progression récente sur le terrain est paradoxalement assez discrète, ou du moins peu commentée en comparaison du traitement médiatique accordée aux nombreux dysfonctions de la franchise. Elle est pourtant bien réelle. Les New-yorkais ont gagné 4 de leurs 5 derniers matches, dont 3 loin de leurs terres.

Un renouveau qui peut s’expliquer par les performances stellaires de Kevin Durant. L’ancien MVP et champion NBA réalise un début de saison canon avec plus de 30 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne à plus de 52% aux tirs. Il a encore inscrit 27 points lors de la victoire des siens contre les Los Angeles Clippers (110-95) la nuit dernière.

Mais KD brillait déjà dès le match d’ouverture et ça n’a pas empêché les Nets de perdre 5 de leurs 7 premières rencontres. Du coup, leur montée en puissance a sans doute d’autres explications. Comme le changement de coach, avec la promotion de Jacque Vaughn sur le banc suite au départ de Steve Nash.

Le premier élément de progression reste sans doute la défense. Les Nets n’encaissent que 95 points sur 100 possessions depuis 5 matches. De (très) loin la meilleure équipe de la ligue sur cette période. Et sans vouloir tirer à coup de bazooka sur l’ambulance, il semble inévitable de mentionner que Kyrie Irving n’a pris part à aucune des cinq sorties en question. Depuis qu'il est suspendu, Brooklyn est premier en NBA au defensive rating et premier aussi au net rating...

Le meneur All-Star n’est pas responsable de tous les maux à Brooklyn mais ses lacunes défensives ont toujours été un frein au cours de sa carrière. Son équipe encaissait par exemple 113 points sur 100 possessions lors des rencontres qu’il a disputées jusqu’à présent cette saison. Alors oui, Irving, est un talent offensif de premier plan et on comprend que ses camarades aimeraient le voir rejouer.

Mais le groupe semble tout de même beaucoup serein en son absence. Et surtout plus solide. Si cette progression se confirme, les Nets vont vite retrouver le top-6 à l’Est.