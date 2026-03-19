Les Nets, une performance historiquement nulle en première mi-temps

Seulement 24 points inscrits à la pause par les Brooklyn Nets la nuit dernière. Le deuxième plus petit total de l’Histoire.

Un supporter des Brooklyn Nets aurait pu casser sa télé en regardant le match contre le Oklahoma City Thunder mercredi soir. Ou, s’il n’est pas aussi sanguin, il aurait au moins arrêté le supplice à la mi-temps. Parce qu’il fallait être sadomasochiste pour s’infliger une telle purge. L’ironie, c’est que c’est seulement après le retour des vestiaires que les joueurs de Jordi Fernandez ont donné presque l’impression d’être potentiellement une équipe NBA.

Les joueurs new-yorkais ont été pathétiquement mauvais en première période. Peu inspirés, incroyablement maladroits et auteurs de deux quart-temps abominable avec 11 et 13 points inscrits. Soit donc 24 au total en première mi-temps. On a rarement vu pire. Une seule fois en réalité. Il faut remonter aux Phoenix Suns de 2016 pour retrouver une première mi-temps encore moins prolifique. Ils avaient inscrit 22 points contre les Los Angeles Lakers à l’époque.

Du coup, le Thunder menait de 36 points à la pause et les champions en titre ont pu dérouler pour rapidement mettre leurs cadres à l’abri. Shai Gilgeous-Alexander a fini avec 20 points à 8 sur 9 aux tirs.

Cinquième défaite de suite pour les Nets, qui restent, en termes de bilan, plus décents que les Washington Wizards (13 revers consécutifs) ou les Indiana Pacers (15). Ils ont tout de même perdu 14 des 16 matches disputés depuis le All-Star Weekend en affichant le pire Net Rating du championnat sur cette période : -16 sur 100 possessions.

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