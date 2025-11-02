Brooklyn, New Orleans : qui gagnera enfin un match ?

Deux franchises NBA n'ont pas encore gagné le moindre match et cette dynamique n'a pas le même impact pour les deux.

Après la victoire des Pacers sur les Warriors la nuit dernière, seuls Brooklyn et New Orleans n’ont toujours pas remporté le moindre match cette saison. Les deux franchises affichent un bilan de 0‑5, ce qui commence à peser sur le moral des joueurs et des fans.

Pour les Nets, cette situation est presque une bonne nouvelle. L’objectif affiché reste clairement de finir avec le pire bilan possible afin de maximiser les chances de décrocher l’un des top picks de la prochaine Draft. Dans ce contexte, chaque défaite prend un sens stratégique, et l’attente d’une première victoire pourrait bien se prolonger sans trop de pression.

Pour les Pelicans, en revanche, la situation est bien plus problématique. Il faut rappeler qu’ils n’ont plus leur 1er tour de Draft 2026, ce qui limite fortement leurs options pour reconstruire via les choix de Draft. Ils peuvent toujours tenter des trades pour retrouver des assets dans le tableau, mais ce n’était clairement pas l’idée de départ. Le moindre faux pas cette saison pourrait donc avoir des conséquences sur plusieurs années.

Il est possible que les Nets mettent moins de temps à décrocher leur première victoire que les Pelicans, aussi curieux que cela puisse paraître. Brooklyn accueille Philadelphie et Minnesota, avant de se déplacer à Toronto. New Orleans, elle, se rend à Oklahoma City, reçoit Charlotte, puis enchaîne avec des déplacements à Dallas, San Antonio et Phoenix.

La course à la première victoire est officiellement lancée !