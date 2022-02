Les discussions et l'intox continuent entre les Brooklyn Nets et les Philadelphie Sixers, via leurs GM Sean Marks et Daryl Morey. Aux dernières nouvelles, Marks aurait indiqué à son homologue que James Harden n'était pas disponible avant de couper court à la conversation. A en croire Bill Simmons de The Ringer, les choses sont en train d'évoluer.

Les Nets seraient disposés à laisser partir le barbu en chef, en fin de contrat au terme de la saison, contre un package avec Ben Simmons et Seth Curry. Pas facile de savoir si l'offre serait considérée comme équitable par les Sixers, qui peuvent théoriquement recruter Harden en tant qu'agent libre dans quelques mois, une fois fois Simmons transféré pour faire suffisamment de place dans la grille salariale. Perdre Curry, le meilleur shooteur et l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe, semble être une perte évitable à l'instant "t".

Pourquoi Morey ferait-il une telle faveur à Marks, alors que Philadelphie est sur une dynamique encourageante et a le contrôle du temps, puisque Simmons est sous contrat ? On n'est pas dans la war room des Sixers et la réponse se trouve peut-être dans des paramètres que l'on ne maîtrise pas.

Jusqu'au bout, probablement jeudi à 21 heures, la saga impliquant James Harden et Ben Simmons a de bonnes chances de nous tenir en haleine.

