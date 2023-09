3 équipes susceptibles de s’intéresser à Buddy Hield

Le marché s’agite à nouveau à l’approche de la nouvelle saison NBA. Le dossier Damian Lillard pourrait être bouclé ce weekend – ou au moins avant le début du camp d’entraînement en octobre – selon les dernières rumeurs relayées par plusieurs insiders. Dans le même temps, les Indiana Pacers auraient placé Buddy Hield sur le marché des transferts après que ce dernier n’ait pas trouvé d’accord pour prolonger avec sa franchise. Shams Charania cite déjà trois équipes susceptibles de s’intéresser à la gâchette des Bahamas : les Dallas Mavericks, les Milwaukee Bucks et les Philadelphia Sixers.

Il est probable que bien d’autres équipes garderont un œil sur l’arrière de 30 ans, joueur le plus prolifique à trois-points au cours des cinq dernières années. Mais le journaliste précise que ces trois franchises ont manifesté un intérêt pour Hield ces derniers mois. Ça a du sens. Ce sont des équipes qui auraient bien besoin d’ajouter un sniper dans leur rotation.

On peut imaginer les Bucks essayer de monter un échange en envoyant par exemple Grayson Allen et Bobby Portis ou Pat Connaughton. Milwaukee tiendrait là son titulaire au poste deux et améliorerait le spacing de l’équipe en attaque, même si la perte de Portis pourrait laisser un vide dans la raquette. Les Mavs peuvent essayer de refourguer Tim Hardaway Jr, peut-être en y attachant des seconds tours de draft. Un trade paraît plus difficile à imaginer pour les Philadelphia Sixers, à moins de se séparer de PJ Tucker et d’Anthony Melton. Il est évidemment possible qu’une autre organisation rafle la mise. Buddy Hield tournait à plus de 16 points et 42% à trois-points la saison dernière.

