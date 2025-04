Budenholzer et Phoenix, c’est fini ! A qui le tour ?

Un an seulement après ce qui semblait être une bonne idée et un retour aux affaires judicieux, l'histoire entre Mike Budenholzer et les Phoenix Suns. Celui qui avait été élu coach de l'année avec Atlanta, puis Milwaukee, avant d'être sacré champion NBA en 2021 avec les Bucks, a été renvoyé par la franchise lundi soir.

Avec le grand chambardement qui s'annonce en Arizona durant l'intersaison, après un exercice 2024-2025 cataclysmique par rapport aux ambitions de départ, on savait que le siège de "Bud" était éjectable. Le front office n'a pas attendu longtemps après le dernier match de régulière pour passer à l'action. Mike Budenholzer n'a jamais semblé avoir de prise sur son groupe et n'a pas fait de miracles avec un effectif talentueux, mais qui manquait déjà totalement de cohésion et d'équilibre à son arrivée.

Dominique Malonga à Seattle avec Gabby Williams

Revenu en Arizona pour être proche de sa famille, avec l'idée de ramener les Suns en Finales NBA dans l'opération, l'ancien assistant de Gregg Popovich a failli à sa mission et est de nouveau sur le marché.

Deux questions se posent :

Budenholzer souhaite-t-il retrouver un job rapidement ? Et si oui, quelle équipe parmi celles dont on sait déjà qu'elles vont changer de coach, lui confiera les rênes ?

Quel profil vont désormais chercher les Suns pour lui succéder ? Michael Malone et Taylor Jenkins sont libres, mais ont-ils intérêt à s'engager dans le projet, tant que le trio Devin Booker - Kevin Durant - Bradley Beal n'a pas été démantelé ?

Phoenix change donc de coach pour la troisième fois en moins de trois ans, après le remplacement de Monty Williams par Frank Vogel, puis celui de Vogel par Mike Budenholzer.

Les Suns n'ont pas réussi à se qualifier ne serait-ce que pour le play-in et ont bouclé la saison avec un bilan de 36 victoires pour 46 défaites.