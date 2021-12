Le Heat et les Bulls vont être privés d’un second tour de draft suite à l’investigation sur les transferts de Kyle Lowry et Lonzo Ball.

La NBA veut mener une lutte perdue d’avance contre le « tampering. » Mais s’en donne-t-elle seulement les moyens ? La question se pose après les résultats de l’enquête menée au sujet des signatures de Kyle Lowry et Lonzo Ball, respectivement au Miami Heat et les Chicago Bulls.

Les deux joueurs avaient très rapidement trouvé un accord avec leur nouvelle franchise suite à l’ouverture de la Free Agency. C’est un euphémisme. Adrian Wojnarowski annonçait les deals quelques minutes seulement après l’ouverture du marché, ce qui laissait évidemment comprendre que les transactions ont été bouclées avant. Sauf qu’il est théoriquement interdit pour une organisation de s’entretenir avec un joueur qui n’est pas sous contrat en dehors des périodes fixées par la NBA.

L’enquête sur les Bulls et le Heat bientôt terminée, verdict à venir

D’où le tampering. Bref, les autorités ont interrogé tout un tas de dirigeants et, verdict, chaque franchise perdra un second tour de draft. C’est tout. Bien sûr que les picks ne sont jamais à négliger mais ce n’est clairement pas le type de sanction qui va décourager les GM de tout faire pour mettre la main sur le prochain Lowry ou le prochain Ball.

Les Milwaukee Bucks avaient écopé de la même sanction l’an passé. Sauf qu’ils n’avaient pas pu récupérer Bogdan Bogdanovic dont le deal, annoncé trop tôt, était tombé à l’eau. La double peine. Les Bulls et le Heat ont collaboré avec la NBA tout au long du processus et ça aurait pesé au moment d’établir les sanctions. Les deux franchises trustent aujourd’hui les premières places de la Conférence Est et elles ne vont probablement pas se soucier de la perte de ce second tour de draft.