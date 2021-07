Quatre équipes veulent détourner Cade Cunningham de Detroit

Réussir un coup aussi audacieux et parfait que les Boston Celtics lors de la Draft 2017 n'est pas donné à tout le monde. A l'époque, Danny Ainge avait tradé le 1st pick contre pick n°3 avec Philadelphie et réussi à récupérer Jayson Tatum, pendant que les Sixers connaissaient un échec cuisant avec Markelle Fultz. La cote de Cade Cunningham, le n°1 attendu de la Draft 2021, est plus élevée que ne l'était celle du malheureux Fultz, mais il existe tout de même un scénario où les Pistons optent pour un autre chemin.

Selon Jonathan Givony d'ESPN, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle et Detroit est à l'aise avec l'idée de sélectionner Cunningham. En revanche, des équipes semblent déterminées à faire changer d'avis le General Manager Troy Weaver. Givony explique que pas moins de quatre franchises discutent actuellement avec les Pistons à cet effet.

Trois d'entre elles sont tout simplement des équipes avec des picks élevés : Houston (pick n°2), Cleveland (pick n°3) et Oklahoma City (six picks cette années, dont le n°6, plus un milliard de picks sur les 5 années qui viennent). New Orleans est dans une situation un peu différente. Les Pelicans ne possèdent "que" le 10e pick cette année, mais on a des joueurs plus forts à l'instant "t" à inclure dans une éventuelle transaction. On pense à Brandon Ingram ou Lonzo Ball, le premier étant quand même All-Star malgré une saison 2021 décevante.

Pour l'heure, il ne s'agit évidemment que de requêtes habituelles et qui ne signifient absolument pas que les Pistons ne croient pas en Cade Cunningham. Pour accepter de lâcher le 1st pick, il faudrait en plus que Detroit ait ciblé un joueur attendu plus bas, à l'image de ce qu'avaient fait les Celtics avec Tatum en 2017. Pour l'heure, ça ne semble pas être le cas, malgré la bonne cote dont jouissent des joueurs comme Evan Mobley, Jalen Green ou Jalen Suggs.

Pour rappel, la Draft NBA 2021 aura lieu le 29 juillet prochain.

