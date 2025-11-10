Pour Steve Nash, Cade Cunningham a franchi un cap en matière de création. Le meneur des Pistons impressionne par sa maîtrise et sa vision du jeu.

Le début de saison canon des Detroit Pistons (8-2, premiers à l’Est) doit évidemment beaucoup à Cade Cunningham. Et parmi les observateurs conquis par ses performances, un nom fait particulièrement autorité en matière de création : Steve Nash. L’ancien double MVP et maître du jeu a tenu à souligner les progrès spectaculaires du meneur dans la distribution.

« Je veux vraiment saluer la qualité de passe de Cade », a déclaré Nash. « On savait déjà qu’il pouvait créer pour les autres et rendre ses coéquipiers meilleurs, mais j’ai l’impression qu’il a franchi un nouveau cap. »

L’ancien meneur des Suns et des Mavericks, réputé pour sa vision de jeu, a détaillé ce qui fait désormais de Cunningham un passeur d’élite.

« Il a désormais toutes les passes dans son arsenal, et c’est impressionnant de le voir avec un tel contrôle du jeu. On ne peut pas le presser grâce à sa taille », a ajouté Nash.

Avec 25,6 points, 9,7 passes et 4,8 rebonds de moyenne à 46,6 % de réussite, le meneur de 23 ans a fait des Pistons l’une des révélations du début de saison. Avec 11 assists la nuit passée contre les Sixers, il a consolidé sa deuxième place au classement des meilleurs passeurs de la ligue. Juste derrière l’OVNI Nikola Jokic.

Sa maîtrise du tempo et sa capacité à impliquer tous ses partenaires symbolisent le renouveau de Detroit. Après une saison catastrophique conclue à 14-68, les Pistons avaient terminé 6e à l’Est l’an passé (44-38). Les voilà au sommet de leur conférence désormais avec un magnifique bilan.

Portés par leur franchise player, les Pistons semblent enfin avoir trouvé leur identité. Et lorsque Steve Nash lui-même valide la progression d’un jeune playmaker, le compliment a forcément un poids particulier.

Steve Nash on Cade Cunningham playmaking “I actually want to give a nod to Cade’s passing. You know, we always knew he’s a playmaker, he can make plays for others, of course makes his teammates better, but I feel like he’s even taken another step. Just in general, he’s making… pic.twitter.com/PGvte7NpUL — Pistons Talk (@Pistons__Talk) November 8, 2025

