6 de suite, les Pistons s’installent parmi l’élite à l’Est

Detroit a signé une nouvelle victoire solide face à Philadelphie, sa sixième de suite, confirmant son excellent début de saison. Le duo Cade Cunningham - Jalen Duren continue de s’imposer comme l’un des plus complémentaires de la conférence Est. Ce succès prolonge la dynamique déjà entrevue lors de la victoire convaincante contre Brooklyn en NBA Cup.

Une victoire de référence contre les 76ers

Face aux Sixers, Detroit s’est appuyé sur une intensité constante près du cercle et sur une maîtrise du tempo dans les moments clés. Jalen Duren a une nouvelle fois dominé dans la peinture, avec 21 points à 8 sur 11 et 16 rebonds. Son activité autour du panier a pesé en continu, aussi bien pour générer des secondes possessions que pour finir sur pick-and-roll ou après contact. Ce match confirme l’évolution majeure de son rôle dans l’équipe : celui d’un pivot devenu point d’ancrage offensif.

La production de Duren s’inscrit dans une continuité statistique impressionnante. Lorsque l’intérieur dépasse les 20 points, Detroit reste sur une série de dix victoires consécutives depuis l’an dernier. Cette corrélation souligne l'importance de sa capacité à imposer une domination physique régulière. Duren l’a rappelé après la rencontre : « Ce que je montre vient du travail de tout le groupe. On se parle, on progresse ensemble. Cade sait où me trouver, et on essaye de construire quelque chose qui dure. »

À la création, Cade Cunningham a dirigé le jeu avec calme et précision. Capable d’alterner entre organisation, agressivité vers le cercle et distribution en sortie de prise à deux, il a donné le ton dans les séquences cruciales. Sa lecture sur pick-and-roll reste l’un des moteurs de l’attaque des Pistons, permettant de trouver Duren ou les extérieurs en renversement.

« C'est surtout grâce à notre défense. Nous avons réussi à faire de bons stops », a déclaré Cunningham. « Nous avons commis quelques erreurs en début de match qui nous ont freinés en attaque. Nous avons corrigé le tir, pris soin du ballon, fait des stops et couru. C'est comme ça que nous jouons, c'est notre identité. »

No. 0 + No. 2 = No. 1 in the East 🙌 Jalen Duren: 21 PTS, 16 REB, 2 STL, 2 BLK

Cade Cunningham: 26 PTS, 11 AST The dynamic @DetroitPistons duo dominates in Philly for 6 straight wins! pic.twitter.com/xUIS8dpzP3 — NBA (@NBA) November 10, 2025

Detroit Pistons : "un basket simple et lisible"

Cette victoire face aux Sixers vient prolonger la dynamique née lors de l'entrée des Pistons dans l’Emirates NBA Cup face aux Nets. Contre Brooklyn, Detroit avait contrôlé la rencontre en s’imposant 125 à 107. Cunningham avait signé 34 points et 10 passes décisives avec une efficacité remarquable (13 sur 18). L’impact de Duren avait alors été encore plus marqué, avec 30 points et 11 rebonds.

« C'est génial, c'est une bonne période de l'année », expliquait Cade Cunningham. « Cela (l'Emirates NBA Cup) ajoute quelque chose à ce pour quoi nous nous battons. Nous avons une mission en tête que nous poursuivons chaque jour. Nous abordons chaque match comme si nous nous améliorions pour les finales. C'est un autre défi à relever, et nous sommes enthousiastes à cette idée. Nous voulons aller à Las Vegas et faire ce qu'il faut. »

Ce match avait mis en lumière l’identité offensive claire des Pistons. L’équipe avait inscrit 80 points dans la peinture, un chiffre très rare à ce niveau, tandis qu’elle n’avait converti que six tirs à trois points. Cette répartition, loin d’être anecdotique, témoigne d’une volonté de bâtir un jeu simple, vertical, basé sur la prise de position, l’utilisation des angles d’écran et le contrôle du rebond.

« Je ne pense pas avoir déjà vu 80 points marqués dans la raquette », a déclaré Bickerstaff. « Et ce n'est pas tout : réaliser 32 passes décisives avec seulement six tirs à trois points, c'est également difficile à faire. Cela montre simplement la volonté de nos joueurs de partager le ballon et de s'en tenir au plan de jeu. Nous sommes une équipe qui attaque la raquette. »

Encore des zones de progression

Si les résultats sont positifs, Detroit peut encore améliorer ses entames. Les Pistons concèdent souvent du rythme dans les premiers instants avant de reprendre le contrôle progressivement. Contre Brooklyn, c’est le troisième quart-temps qui avait fait basculer la rencontre, avec un 34 à 19 où la domination dans la peinture avait été totale.

« Nous voulons jouer un basket direct, lisible, où chacun connaît son rôle. L’important est de rester discipliné dans ce que nous faisons, possession après possession », précise le coach.

La rotation gagne également en cohérence. Bobi Klintman s’intègre progressivement, apportant de la mobilité et des rebonds. Cet ajout permet à Bickerstaff d’alterner des séquences plus défensives sans perdre la densité intérieure. Sur les ailes, Robinson et LeVert apportent expérience et efficacité (encore 17 et 14 pts hier soir) tandis que Amen Thompson progresse match après match.

« Je l'ai trouvé bon », a déclaré Bickerstaff à propos du jeune Klintman. « Il esst actif. Il coupe bien. Il est solide au rebond. Il exécute nos consignes. Nous voulions lui donner une chance. Tout au long du camp d'entraînement et de la pré-saison, il a travaillé extrêmement dur. Nous voulions simplement lui donner l'occasion de jouer, car il le méritait. »

Avec 6 victoires de rang et un bilan de 8-2, Detroit confirme qu’il ne s’agit plus d’un groupe en reconstruction mais d’une équipe qui s’affirme. Le duo Cunningham-Duren fixe désormais l'identité du projet. La marge de progression reste réelle, notamment dans la gestion des débuts de match, mais la trajectoire actuelle est stable et lisible.

Le calendrier est très ouvert pour eux sur novembre. A part un choc contre Chicago et un rematch face aux Sixers, ils affronteront Washington, Atlanta et deux fois Indiana, autant dire de quoi confirmer encore leur place de leader à l'Est.

