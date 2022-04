Cade Cunningham, un mois de mars à la Michael Jordan

Quelle montée en puissance pour Cade Cunningham ! A l'arrêt en début de saison à cause d'une blessure à la cheville, le meneur des Detroit Pistons a connu des débuts délicats en NBA. Malgré des qualités évidentes, il affichait une maladresse incroyable et même historique.

Mais au fil des matches, le #1 pick de la Draft NBA 2021 a gagné en rythme et en confiance. Au point de redevenir un candidat très sérieux pour le titre de Rookie de l'année. En concurrence avec Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) et Scottie Barnes (Toronto Raptors).

Et sur ce mois de mars, Cunningham a probablement séduit de nombreux votants. Malgré les difficultés de son équipe, il a compilé sur cette période : 22,9 points, 7 passes décisives et 5,9 rebonds de moyenne. D'excellentes statistiques. Et du jamais vu pour un rookie sur un mois (avec au moins 10 matches) depuis... Michael Jordan !

En plus de confirmer son immense potentiel, le jeune talent de 20 ans connaît, dès maintenant, une vraie progression. Cette fin de saison va-t-elle lui permettre de prendre le meilleur dans la course au ROY ?

Avec le passage de Mobley à l'infirmerie, Cade Cunningham a en tout cas l'opportunité de marquer les esprits. Et juste avant les votes, la dernière impression va forcément beaucoup compter...

