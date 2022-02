Dans l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, on profite du break du All-Star Weekend pour faire le point sur les différentes courses aux trophées à la "mi-saison".

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel, ont donné leurs favoris pour le MVP, le ROY, le DPOY et bien plus encore.

