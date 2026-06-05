Caitlî Clark victorieuse, mais dépassée par Olivia Miles

Caitlin Clark et le Fever ont retrouvé le chelin de la victoire, mais la star d’Indiana a vu l’un de ses records battu par Olivia Miles.

Les résultats de la nuit en WNBA

Dream @ Fever: 71-83

Valkyries @ Lynx: 84-87

Dans la première rencontre de la nuit qui opposait Atlanta à Indiana, c'est le Fever qui s'est imposé plutôt facilement (83-71).

Le Dream surpassé

Le Fever a quasiment eu 10 points d'avance pendant toute la rencontre. Kelsey Mitchell, en patronne, a pris feu dans le troisième quart-temps avec 11 points inscrits pour garder l'avantage. Elle a terminé le match avec 25 points, 3/3 derrière l'arc, 2 passes et 2 interceptions.

Avec sa performance cette nuit, elle a dépassé la barre des 5 000 points dans la ligue. Elle prouve chaque jour un peu plus qu'elle est une leader de cette franchise du Fever.

Kelsey Mitchell was electric in the @IndianaFever's first Comm Cup dub ⚡️ She recorded 25 PTS (11 in the third), 3 3PM, 2 AST, and 2 STL while passing 5,000 career points!#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup | @coinbase pic.twitter.com/vuB6fxQDts — WNBA (@WNBA) June 5, 2026

À ses côtés, Aliyah Boston a terminé avec 19 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 contres et un beau 3/4 à longue distance.

Caitlin Clark a quant à elle enflammé la Gainbridge Fieldhouse malgré un petit manque d'adresse (35.3 % FG). Elle a signé des statistiques à 17 points, 7 rebonds, 8 passes et 1 contre. La star d’Indiana a par ailleurs été victime de vomissements à la pause et a repris des couleurs ensuire, à l’image de sa franchise, qui restait sur deux défaites de suite.

À l'inverse, Atlanta laisse à désirer, à cause d'une attaque toujours compliquée où il n'y a pas de création, d'un jeu offensif pauvre et de peu d'adresse. C'est de plus en plus difficile pour le Dream de gagner face à des prétendants au titre, alors qu'on les mettait dans le même panier au début de saison.

Angel Reese a encore fini en double-double avec 11 points et 10 rebonds, en plus de ses 3 passes et de ses 2 contres. Allisha Gray, elle, a terminé meilleure marqueuse pour le Dream en inscrivant 13 points.

Olivia Miles, la sensation du début de saison en WNBA

Olivia Miles bat un record

Minnesota recevait Golden State pour le deuxième match de la nuit. Un match serré qui s'est finalisé par une victoire du Lynx 87 à 84.

Olivia Miles, la rookie du mois, a réalisé un match fou. Élue joueuse du match, elle a inscrit 28 points et réalisé 4 rebonds, 7 passes et 3 contres. Mais ce qui a marqué les esprits cette nuit avec la jeune meneuse, c'est le record qu'elle a battu.

Avec 8 trois points marqués, elle est devenue la détentrice du record pour le nombre de 3 points inscrits en un seul match par une rookie. Elle est passée devant Caitlin Clark et Crystal Robinson qui en avaient mis 7.

C'est pourtant un record surprise pour l'ancienne joueuse de TCU. On le disait dans un article précédent, mais les tirs longue distance ne sont pas vraiment une qualité première chez Miles, c'est même plutôt un élément de son jeu qui lui porte préjudice. Avec 11.1 % de réussite depuis le début de la saison, hier elle s'est surpassée et a terminé la rencontre avec 72.7 % de réussite de loin. Elle a étonné tout le monde.

Elle a par la même occasion égalé le record du nombre de trois points pour sa franchise en rejoignant Kayla McBride.

Olivia Miles put up big numbers to lead the @minnesotalynx to their 6th straight victory 😤 She logged 28 PTS (career-high), 8 3PM (rookie-record), 7 AST, 4 REB and 3 BLKS! ▪️The first rookie in WNBA history with 25+ PTS and 8+ 3PM in a regular season game.

▪️Set a new Rookie… pic.twitter.com/w4yBihyu9Q — WNBA (@WNBA) June 5, 2026

Toujours chez Minnesota, Natasha Howard a réalisé un double-double avec 12 points et 10 rebonds. Les Lynx se trouvent ce matin à la première place du classement avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites.

Le Lynx est définitivement la bête noire de Golden State. Seule équipe que la franchise californienne n'a jamais réussi à battre depuis sa création, et ça n'a toujours pas réussi cette nuit malgré un match acharné.

Cecilia Zandalasini a terminé avec 18 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 interception. Mais la meilleure joueuse du match du côté de la Bay, c'est Janelle Salaün. Malgré la défaite, notre Française, toujours en sortie de banc, a sorti une performance à 17 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre. Toujours aussi efficace dans le rôle de shooteuse, elle a mis 5 tirs à trois points sur 8 tentatives.

Un match plus compliqué par contre pour Gabby Williams qui a terminé avec 5 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre.

Grande journée de WNBA qui s'annonce demain, avec cinq matchs au programme :

Sun @ Sky : 1H30

Wings @ Sparks : 4H

Mercury @ Fire : 4H

Storm @ Lynx : 19H

Valkyries @ Aces : 21H