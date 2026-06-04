Olivia Miles, la sensation du début de saison en WNBA

Olivia Miles a été élue rookie du mois avec le Lynx. Retour sur ses débuts très réussis en WNBA.

La saison 2026 de la WNBA a démarré depuis un mois et les premières nominations sont déjà tombées. Olivia Miles, joueuse du Minnesota Lynx, a été élue rookie du mois et c'est mérité.

L'ancienne meneuse de TCU n'a pas perdu de temps et s'est très vite adaptée au monde professionnel. Tombée dans une franchise des Lynx sans sa star Napheesa Collier et la MVP de l'Euroleague Dorka Juhász, toutes deux blessées, Miles a pu saisir sa chance.

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Elle a saisi l'opportunité sans attendre et ça s'est vu sur le terrain. Pas effrayée de prendre ses responsabilités et soutenue par Cheryl Reeve, elle a prouvé pourquoi elle avait sa place. La coach de Minnesota est une technicienne d'expérience, respectée de tous et qui place beaucoup de confiance dans ses jeunes joueuses. De quoi évoluer en toute sérénité.

Une transition rapide

Avec peu de temps entre la fin de sa carrière universitaire et le début de la saison WNBA, la transition ne s'est pratiquement pas vue, du moins dans les statistiques.

À l'université, Notre-Dame et TCU combinés, Olivia Miles a fini avec 15.6 points (47,2 % FG), 6.3 rebonds, 6.5 passes, 1.7 interception, 0.2 contre et 33.1 % de réussite à trois points en moyenne.

Deuxième choix de la Draft cette année, la joueuse de 23 ans a réalisé un mois de mai similaire pour ses premiers pas en WNBA. Elle a fini avec 15.4 points (47,5 % FG), 5.1 rebonds, 5.9 passes, 1.5 interceptions et 0.6 contre. Elle est première de toutes les rookies de la ligue en termes de points, passes et interceptions par match.

Olivia Miles made her mark in May to earn @Kia Rookie of the Month 👏 Miles averaged 15.4 PPG, 5.1 RPG and 5.9 APG for the @minnesotalynx! #KiaROTM | #WNBASeason30 pic.twitter.com/3qWobQnlRP — WNBA (@WNBA) June 3, 2026

Le point négatif par rapport à ses années universitaires, c'est seulement le pourcentage à trois points qui est passé à 11.1 % de réussite. Mais elle a encore pas mal de temps pour régler la mire.

Avec notamment un career high de 21 points lors du match d'ouverture face à Atlanta, elle est devenue la 3ᵉ joueuse la plus rapide de l'histoire à atteindre les 100 points et les 50 passes derrière Caitlin Clark et Sabrina Ionescu.

Désormais, reste à voir avec le retour progressif de Napheesa Collier comment le Lynx va manager le cas d'Olivia. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un grand potentiel. Si elle continue sur sa lancée, elle peut vraiment espérer décrocher le titre de rookie de l'année, trophée remporté par Paige Bueckers la saison dernière.