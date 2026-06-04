Retour sur les deux matchs de WNBA qui ont eu lieu cette nuit. Marine Johannès a encore brillé à longue distance.

Les résultats de la nuit en WNBA

Tempo @ Liberty: 82-97

Mercury @ Storm: 72-68

Le premier match de la nuit opposait New York à Toronto. Pour son retour au Barclays Center, Sandy Brondello, coach du Tempo, a reçu une ovation de la part des fans du Liberty. Elle n'aura pourtant pas réussi à avoir toutes les clés pour battre ses anciennes joueuses.

Dans un match équilibré au début, New York a pris les devants en fin de deuxième quart-temps et après la pause. Le Liberty s'est finalement imposé face à la franchise canadienne (97-82).

Plutôt efficaces offensivement, les 5 joueuses de départ de New York ont terminé la rencontre avec au moins 10 points. Jonquel Jones a dominé la rencontre en réalisant un énorme double-double. Avec 22 points, 17 rebonds, 2 passes et 2 contres et déjà en 2D à la mi-temps, elle a terminé joueuse du match. Breanna Stewart a elle, inscrit 19 points, 9 rebonds, 4 passes et 1 contre.

Jonquel Jones is on a HEATER 🔥 JJ has now tied Tina Charles for the 3rd‑most halves with 15+ points and 10+ rebounds in WNBA history! 17 PTS (7-10 FG) | 12 REB | 3 3PM TOR-NYL | USA Network | 2026 WNBA Commissioner's Cup presented by @coinbase

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Toutes deux, de nouveau titulaires, nos Françaises se sont distinguées.

Marine Johannès est toujours aussi bouillante à longue distance. Elle a planté trois paniers à trois points et est tout en haut du classement du plus grand nombre de paniers derrière l'arc inscrits cette saison (32). Elle a terminé le match avec 15 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

Pauline Astier, de son côté, a fini avec 10 points et 5 passes.

Pauline Astier a déjà séduit tout le monde, peut-elle vraiment être Rookie of the Year ?

Le Liberty enchaîne donc un quatrième succès de suite après avoir eu pas mal de difficultés depuis le début de la saison.

Côté Tempo, le duo Marina Mabrey et Brittney Sykes performe toujours offensivement avec 17 points chacune, mais Toronto n'a rien pu faire pour éviter la défaite.

La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la sortie sur blessure de la rookie Kiki Rice. Autrice d'un excellent début de saison, elle a dû être escortée jusqu'aux vestiaires après être mal retombée sur sa jambe. Elle a été aperçue avec des béquilles. On espère qu'elle n'aura rien de grave.

Seattle tombe encore

Phoenix se déplaçait à Seattle pour le deuxième match de la nuit. Une rencontre serrée du début à la fin, entre deux franchises du fond de tableau en ce début de saison.

Le Mercury l'a finalement emporté avec seulement 4 points d'écart et met fin à une série de 6 défaites.

Emmené par Natasha Mack en double-double, le Mercury a réussi à s'en sortir dans les dernières secondes. La joueuse du match a signé une ligne de statistiques de 16 points (100 % FG), 10 rebonds, 2 passes et 3 contres.

Natasha Mack owned the paint in @PhoenixMercury's first Commissioner's Cup win of the season 😤 Mack recorded a career-high 16 PTS to go along with 10 REB and 3 BLK while shooting a perfect 7-of-7 from the field.#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup presented by… pic.twitter.com/F7JuQuRPQL — WNBA (@WNBA) June 4, 2026

Elle a bien été entourée par Kahleah Copper, l'Américaine a terminé la rencontre avec 16 points, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Deux titularisations pour nos Frenchies : Noémie Brochant n'a pas réalisé un grand match mais termine tout de même avec 4 points, 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres. De son côté, Monique Akoa Makani paraît à l'aise. Elle a fini la rencontre avec 12 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

En revanche, c'est toujours autant compliqué pour Valériane Ayayi. En manque crucial de temps de jeu, 3 minutes cette nuit, elle n'a apporté que 1 point, 1 passe et 3 rebonds.

Pour le Storm, sans Dominique Malonga toujours forfait à cause d'une commotion, les victoires ne viennent pas.

À souligner par contre que le duo de rookies fonctionne très bien ensemble. Pour sa première dans le 5 de départ, Awa Fam a mis 18 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres. Flau'jae Johnson, elle, a fini avec 9 points, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Malgré ça, Seattle s'effondre encore et se place à l'avant-dernière place de la WNBA devant le Sun.

Cette nuit, deux nouveaux matchs au programme :

Dream @ Fever : 1H

Valkyries @ Lynx : 3H