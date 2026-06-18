Caitlin Clark dévoile sa première chaussure signature

Caitlin Clark a dévoilé sa première chaussure avec Nike, une sortie plus qu'attendue. On vous parle de la Caitlin 1.

C'était dans les petits papiers depuis un certain temps. Cette semaine, Caitlin Clark a laissé plusieurs indices, que ce soit avant ses matchs ou sur ses réseaux sociaux, et c'est désormais officiel. La star de l'Indiana Fever a enfin droit à sa paire signature chez Nike.

La meneuse est sous contrat depuis 2022 avec la marque américaine. Elle avait prolongé en 2024 pour 8 ans et 28 millions de dollars, officiellement le plus gros contrat jamais signé par une basketteuse.

Après avoir dévoilé un logo et une identité de marque l'année dernière, Clark est passée à l'étape supérieure en annonçant sa première chaussure. La "Caitlin 1" a été dévoilée cette nuit sur le compte Instagram de la joueuse et devrait sortir le 1er octobre prochain au prix de 140 dollars.

Cette idée de paire signature était dans les têtes de la marque et de la joueuse depuis le renouvellement de son contrat, et Caitlin a l'air forcément heureuse de sa sortie :

"Avoir ma propre chaussure est un rêve depuis aussi longtemps que je me souvienne, et la voir prendre vie est tout simplement incroyable. Je voulais qu’elle reflète ma façon de jouer : rapide, confiante et prête à tout donner."

Elle devient la 15e joueuse de l'histoire de la ligue à obtenir sa propre chaussure signature, la 10e avec Nike.

Ces dernières saisons, la numéro 22 était surtout associée à la branche Kobe. Toutes ses Player Edition étaient des Kobe 5 ou des Kobe 6. Ce sera donc la première fois depuis quelque temps que la joueuse portera une autre paire, avec d'autres technologies que l'on va découvrir.

Détails et innovation

Caitlin Clark a donc opté pour un coloris bleu "Racer Blue" pour ses premières chaussures, un choix loin d'être anodin puisqu'elle avait déclaré dans une interview en juin 2025 que c'était sa couleur favorite.

La paire dévoilée pour l'ancienne joueuse d'Iowa est munie de la nouvelle technologie Nike Opticast, un matériau composé de nœuds en polyuréthane moulé. Ces éléments présentent des hauteurs variables en forme de Z pour réduire la résistance à l'air et améliorer l'efficacité des déplacements sur le terrain. Son design s'inspirerait des ondulations de la ligne à trois points.

Nike Caitlin 1 “Racer Blue” 🏀 OFFICIAL LOOK • $140

• October 1st pic.twitter.com/Yt3BDfgNcS — Ovrnundr (@Ovrnundr) June 17, 2026

La semelle, en plus des éléments en polyuréthane, dispose aussi d'un amorti Cushlon associé à la technologie Air Zoom Turbo à l'avant du pied. Elle a été designée afin d'offrir un contact plus proche du terrain que les autres modèles et d'épouser davantage la forme du pied sur tous les côtés. De quoi offrir un bon maintien et de meilleures sensations.

Pour les détails moins technologiques mais plus esthétiques, Caitlin a fait inscrire les citations "Shoot More Threes", "From Anywhere" et "It was never a long shot" sur la semelle extérieure, un reflet de sa mentalité.

On peut aussi retrouver son logo sur la languette de la paire, ainsi que son numéro juste en dessous, sur la languette passant au-dessus des lacets. Parmi les autres détails, on retrouve des Swooshes superposés, formant deux C, une allusion aux initiales de Caitlin Clark.

Portée par un certain Travis Scott sur le post de Caitlin, une édition noire de sa paire a déjà fait parler et devrait faire partie des différents coloris que l'on pourrait retrouver en octobre.

Travis Scott shows off a “Triple Black” Nike Caitlin 1 🌵 📸: @trvisXX pic.twitter.com/SYl1Opq1zU — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) June 17, 2026

Au-delà des chaussures, 18 pièces de vêtements seront également mises en vente. La révolution Caitlin Clark est en marche.

En tout cas, nous, on valide fortement et on lui souhaite le même succès que pour la Sabrina 2 ou la A’One d'A'ja Wilson.