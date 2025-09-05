Caitlin Clark dit officiellement stop, coup dur pour Indiana

On commençait à s'en douter un peu au vu du nombre de matches manqués et du temps mis pour reprendre l'entraînement. Sans parler du risque important pour la santé de celle qui est une véritable poule aux oeufs d'or pour sa franchise et la WNBA en général. Caitlin Clark a officiellement annoncé son forfait pour le reste de la saison et des playoffs.

La superstar de l'Indiana Fever, absente depuis le 15 juillet et une blessure à l'aine, l'ancienne arrière des Iowa Hawkeyes n'avait toujours pas été autorisée à reprendre le travail avec contact après avoir manqué près de deux mois de compétition. Sans elle, le Fever s'en est sortie de manière presque surprenante grâce à l'excellent coaching de Stephanie White et à la bonne tenue de ses coéquipières comme Kelsey Mitchell ou Aaliyah Boston pour ne citer qu'elles.

"La déception n'est pas un mot assez fort"

A cette heure, le Fever n'est pas encore qualifiée pour les playoffs WNBA à trois matches de la fin de la saison régulière. Caitlin Clark a posté un message sur ses réseaux sociaux, à la fois pour annoncer son forfait, mais aussi pour inciter les gens à continuer de soutenir Indiana en son absence.

"J'espérais partager de meilleures nouvelles, mais je ne rejouerai pas cette saison. J'ai passé des heures à la salle tous les joueurs avec pour seul objectif de revenir à temps. La déception n'est pas un mot assez fort pour décrire comment je me sens. Je veux remercier tous les gens qui m'ont soutenue pendant cette période d'incertitude.

Cela a été incroyablement frustrant, mais même dans tout malheur il y a du bon. La manière dont les fans ont continué à être là pour moi et pour le Fever m'a apporté énormément de joie et des perspectives. Je suis vraiment fière de la manière dont cette équipe est devenue plus forte à travers l'adversité cette saison. Maintenant, il est temps de boucler la saison régulière et de décrocher notre place en playoffs".

A l'heure des lignes, le Fever est 8e et virtuellement dernier qualifié pour les playoffs WNBA 2025. Indiana compte une longueur et demie d'avance sur les Los Angeles Sparks, qui ont néanmoins un match de plus à disputer.

Avant sa blessure et sur les 13 matches qu'elle avait été en mesure de disputer, Caitlin Clark tournait à 16.5 points, 8.8 passes et 5 rebonds de moyenne.