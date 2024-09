Caitlin Clark et le Fever sont en playoffs, une première depuis 8 ans !

Caitlin Clark et le Fever n'ont pas joué la nuit dernière en WNBA. C'est depuis son canapé que la jeune star d'Indiana a pu constater qu'elle et sa franchise allaient disputer les playoffs pour la première fois de leur aventure commune, dès sa saison rookie. Si cela peut sembler évident au vu du talent de l'ancienne guard d'Iowa, c'était tout sauf une garantie en début de saison.

Malgré des ambitions logiques, le Fever sortait tout de même d'un paquet de saisons passées dans les bas fonds ou hors de la zone de qualification. Depuis la saison 2016, Indiana n'avait plus participé à la post-saison. C'était lors de la dernière année en carrière de la légende Tamika Catchings, moteur du seul et unique titre des Hoosiers en 2012.

L'arrivée de Caitlin Clark, qui fonce vers un titre de Rookie of the Year, a été All-Star et tourne à 18.7 points, 8.4 passes et 5.6 rebonds de moyenne, a évidemment été décisive. Indiana rejoint New York; Connecticut, Minnesota, Las Vegas et Seattle, qui avaient déjà validé leur billet pour les playoffs. Phoenix, qui a battu Atlanta cette nuit, s'est également qualifié et il ne restera que le 8e et dernier spot en jeu, à distribuer entre le Sky et le Dream.

Caitlin Clark vient par ailleurs d'être élue joueuse de la semaine issue de l'Est, en compagnie d'A'ja Wilson, qui représente elle l'Ouest.

Reflexions sur l'impact que pourrait avoir Caitlin Clark